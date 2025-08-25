Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь

Каждый сталкивался с ситуацией, когда морозилка зарастает толстой коркой льда. Продукты примерзают к стенкам, ящики не выдвигаются, а сам прибор начинает потреблять больше энергии. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут надолго забыть об этой проблеме — и для этого не придётся использовать ни грамма агрессивной химии.
Сначала нужно правильно подготовить морозильник. Достаньте продукты и временно переложите их в холодильник, термобокс или — зимой — на балкон. Морозильник отключите от сети, откройте дверцу и подложите под него полотенца, чтобы талая вода не растекалась по полу.
Теперь остаётся дождаться, пока лёд полностью растает. Это может занять несколько часов. Чтобы ускорить процесс, можно поставить внутрь ёмкость с горячей водой, посыпать толстый слой соли или осторожно использовать фен. Главное — не пытайтесь механически откалывать лёд, чтобы не повредить поверхность.
Параллельно снимите полки и ящики. Если они примерзли, не дёргайте — подождите, пока лёд отойдёт. Затем промойте их под струёй тёплой воды с мылом или содой. Это не только удалит наледь, но и освежит внутренние поверхности.
Когда лёд растает, тщательно протрите внутренние стенки. Используйте тёплую воду и мягкую тряпку, для дезинфекции подойдёт уксус. Поверхность должна быть полностью сухой перед следующим шагом — нанесением защитного слоя.
Благодаря таким простым приёмам морозилку придётся размораживать намного реже, а значит — меньше хлопот и больше экономии электроэнергии.
