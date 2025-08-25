Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый сталкивался с ситуацией, когда морозилка зарастает толстой коркой льда. Продукты примерзают к стенкам, ящики не выдвигаются, а сам прибор начинает потреблять больше энергии. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут надолго забыть об этой проблеме — и для этого не придётся использовать ни грамма агрессивной химии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морозильная камера во льду

Подготовка к разморозке

Сначала нужно правильно подготовить морозильник. Достаньте продукты и временно переложите их в холодильник, термобокс или — зимой — на балкон. Морозильник отключите от сети, откройте дверцу и подложите под него полотенца, чтобы талая вода не растекалась по полу.

Теперь остаётся дождаться, пока лёд полностью растает. Это может занять несколько часов. Чтобы ускорить процесс, можно поставить внутрь ёмкость с горячей водой, посыпать толстый слой соли или осторожно использовать фен. Главное — не пытайтесь механически откалывать лёд, чтобы не повредить поверхность.

Пока тает лёд

Параллельно снимите полки и ящики. Если они примерзли, не дёргайте — подождите, пока лёд отойдёт. Затем промойте их под струёй тёплой воды с мылом или содой. Это не только удалит наледь, но и освежит внутренние поверхности.

Чистка и финальный штрих

Когда лёд растает, тщательно протрите внутренние стенки. Используйте тёплую воду и мягкую тряпку, для дезинфекции подойдёт уксус. Поверхность должна быть полностью сухой перед следующим шагом — нанесением защитного слоя.

Средства против наледи

Сода — разведите пару ложек в воде и протрите стенки. Наледь будет появляться гораздо медленнее.

Глицерин — тонкая плёнка создаёт барьер для образования льда.

Растительное масло — удивительно, но и оно работает. Слегка смазанные стенки остаются гладкими и отталкивают лёд.

Благодаря таким простым приёмам морозилку придётся размораживать намного реже, а значит — меньше хлопот и больше экономии электроэнергии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

