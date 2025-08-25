Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежий хлеб будет всегда под рукой: вот 3 способа получения вкусного дополнения к еде
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92 населению
Диетолог Михалева предупреждает: 5 ошибок в питании тормозят похудение — избегайте их
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Проверенные способы удержания влаги в теплице: мульча, капельный полив и притенение
Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура

Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь

2:11
Недвижимость

Каждый сталкивался с ситуацией, когда морозилка зарастает толстой коркой льда. Продукты примерзают к стенкам, ящики не выдвигаются, а сам прибор начинает потреблять больше энергии. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут надолго забыть об этой проблеме — и для этого не придётся использовать ни грамма агрессивной химии.

Морозильная камера во льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера во льду

Подготовка к разморозке

Сначала нужно правильно подготовить морозильник. Достаньте продукты и временно переложите их в холодильник, термобокс или — зимой — на балкон. Морозильник отключите от сети, откройте дверцу и подложите под него полотенца, чтобы талая вода не растекалась по полу.

Теперь остаётся дождаться, пока лёд полностью растает. Это может занять несколько часов. Чтобы ускорить процесс, можно поставить внутрь ёмкость с горячей водой, посыпать толстый слой соли или осторожно использовать фен. Главное — не пытайтесь механически откалывать лёд, чтобы не повредить поверхность.

Пока тает лёд

Параллельно снимите полки и ящики. Если они примерзли, не дёргайте — подождите, пока лёд отойдёт. Затем промойте их под струёй тёплой воды с мылом или содой. Это не только удалит наледь, но и освежит внутренние поверхности.

Чистка и финальный штрих

Когда лёд растает, тщательно протрите внутренние стенки. Используйте тёплую воду и мягкую тряпку, для дезинфекции подойдёт уксус. Поверхность должна быть полностью сухой перед следующим шагом — нанесением защитного слоя.

Средства против наледи

  • Сода — разведите пару ложек в воде и протрите стенки. Наледь будет появляться гораздо медленнее.
  • Глицерин — тонкая плёнка создаёт барьер для образования льда.
  • Растительное масло — удивительно, но и оно работает. Слегка смазанные стенки остаются гладкими и отталкивают лёд.

Благодаря таким простым приёмам морозилку придётся размораживать намного реже, а значит — меньше хлопот и больше экономии электроэнергии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину
Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь
Грязь грязью, а ремонт — по расписанию: метод, который спасёт трансмиссию, даже если авто увязло по колёса
Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
Лимонное дерево сбрасывает цветы? Виновата невидимая ошибка с ветками
От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию
Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью
Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф
Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.