Неправильный карниз превращает дорогие шторы в безликую тряпку: как избежать ошибки

Недвижимость

Выбор карниза — задача куда более серьёзная, чем кажется. Неправильный размер, материал или крепление способны испортить даже самую дорогую ткань и сделать интерьер невыразительным.

Карнизы для штор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Карнизы для штор

Открытые или скрытые системы

Сегодня всё чаще дизайнеры отдают предпочтение открытым карнизам. Они универсальны и подходят к большинству стилей. А вот массивные декоративные багеты с позолотой — устаревшее решение, которое редко используется даже в классических интерьерах.

Популярные виды

  • Штанга — традиционный вариант для штор на кольцах. Главное — правильно подобрать диаметр.
  • Струна — почти незаметна, отлично подходит для тюля. Металлические модели выдерживают даже плотные ткани.
  • Шины (рельсы) — позволяют легко двигать шторы. Могут быть многорядными и комбинироваться с другими типами.

Крепление

Карниз можно установить как на стену, так и на потолок. Потолочные модели удобны для зонирования пространства, например, выделения зоны кровати.

Сколько рядов

Однорядные — для лёгких занавесей и минимализма.
Двухрядные и многорядные — для комбинаций с тюлем, плотными портьерами, ламбрекенами.

Управление шторами

  • Ручное — самое простое.
  • Со шнуром или тростью — удобнее для длинных конструкций.
  • Электропривод — вариант для "умного дома".

Материалы

  • Дерево и металл — самые прочные и долговечные.
  • Пластик и полиуретан — бюджетные, но менее надёжные.
  • МДФ — альтернатива дереву, но без долговечности.

Цвет и декор

Сегодня актуальны белый, чёрный, латунь и золото. Но важно поддерживать оттенок металла другими элементами интерьера.
Декор лучше выбирать простой: витиеватые наконечники и стразы часто смотрятся дёшево.

Размер имеет значение

  • Для маленьких комнат лучше брать карниз во всю стену.
  • Универсальный приём — прибавить к ширине окна по 30 см с каждой стороны.
  • Для высоких потолков подойдут штанги большего диаметра.

Полезные советы

  • На штангу более 150 см нужен дополнительный кронштейн.
  • Между стеной и наконечником должно оставаться хотя бы 2 см.
  • Для детской оптимальны прочные и экологичные материалы.

