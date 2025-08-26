Неправильный карниз превращает дорогие шторы в безликую тряпку: как избежать ошибки

Выбор карниза — задача куда более серьёзная, чем кажется. Неправильный размер, материал или крепление способны испортить даже самую дорогую ткань и сделать интерьер невыразительным.
Карнизы для штор
Открытые или скрытые системы
Сегодня всё чаще дизайнеры отдают предпочтение открытым карнизам. Они универсальны и подходят к большинству стилей. А вот массивные декоративные багеты с позолотой — устаревшее решение, которое редко используется даже в классических интерьерах.
Популярные виды
Штанга — традиционный вариант для штор на кольцах. Главное — правильно подобрать диаметр.
Струна — почти незаметна, отлично подходит для тюля. Металлические модели выдерживают даже плотные ткани.
Шины (рельсы) — позволяют легко двигать шторы. Могут быть многорядными и комбинироваться с другими типами.
Крепление
Карниз можно установить как на стену, так и на потолок. Потолочные модели удобны для зонирования пространства, например, выделения зоны кровати.
Сколько рядов
Однорядные — для лёгких занавесей и минимализма. Двухрядные и многорядные — для комбинаций с тюлем, плотными портьерами, ламбрекенами.
Управление шторами
Ручное — самое простое.
Со шнуром или тростью — удобнее для длинных конструкций.
Электропривод — вариант для "умного дома".
Материалы
Дерево и металл — самые прочные и долговечные.
Пластик и полиуретан — бюджетные, но менее надёжные.
МДФ — альтернатива дереву, но без долговечности.
Цвет и декор
Сегодня актуальны белый, чёрный, латунь и золото. Но важно поддерживать оттенок металла другими элементами интерьера. Декор лучше выбирать простой: витиеватые наконечники и стразы часто смотрятся дёшево.
Размер имеет значение
Для маленьких комнат лучше брать карниз во всю стену.
Универсальный приём — прибавить к ширине окна по 30 см с каждой стороны.
Для высоких потолков подойдут штанги большего диаметра.
Полезные советы
На штангу более 150 см нужен дополнительный кронштейн.
Между стеной и наконечником должно оставаться хотя бы 2 см.
Для детской оптимальны прочные и экологичные материалы.
Уточнения
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
