Неправильный карниз превращает дорогие шторы в безликую тряпку: как избежать ошибки

Выбор карниза — задача куда более серьёзная, чем кажется. Неправильный размер, материал или крепление способны испортить даже самую дорогую ткань и сделать интерьер невыразительным.

Открытые или скрытые системы

Сегодня всё чаще дизайнеры отдают предпочтение открытым карнизам. Они универсальны и подходят к большинству стилей. А вот массивные декоративные багеты с позолотой — устаревшее решение, которое редко используется даже в классических интерьерах.

Популярные виды

Штанга — традиционный вариант для штор на кольцах. Главное — правильно подобрать диаметр.

Струна — почти незаметна, отлично подходит для тюля. Металлические модели выдерживают даже плотные ткани.

Шины (рельсы) — позволяют легко двигать шторы. Могут быть многорядными и комбинироваться с другими типами.

Крепление

Карниз можно установить как на стену, так и на потолок. Потолочные модели удобны для зонирования пространства, например, выделения зоны кровати.

Сколько рядов

Однорядные — для лёгких занавесей и минимализма.

Двухрядные и многорядные — для комбинаций с тюлем, плотными портьерами, ламбрекенами.

Управление шторами

Ручное — самое простое.

Со шнуром или тростью — удобнее для длинных конструкций.

Электропривод — вариант для "умного дома".

Материалы

Дерево и металл — самые прочные и долговечные.

Пластик и полиуретан — бюджетные, но менее надёжные.

МДФ — альтернатива дереву, но без долговечности.

Цвет и декор

Сегодня актуальны белый, чёрный, латунь и золото. Но важно поддерживать оттенок металла другими элементами интерьера.

Декор лучше выбирать простой: витиеватые наконечники и стразы часто смотрятся дёшево.

Размер имеет значение

Для маленьких комнат лучше брать карниз во всю стену.

Универсальный приём — прибавить к ширине окна по 30 см с каждой стороны.

Для высоких потолков подойдут штанги большего диаметра.

Полезные советы

На штангу более 150 см нужен дополнительный кронштейн.

Между стеной и наконечником должно оставаться хотя бы 2 см.

Для детской оптимальны прочные и экологичные материалы.

Уточнения

