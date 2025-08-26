Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер

2:10
Недвижимость

Казалось бы, стиль интерьера диктует свои правила. Но есть вещи, которые уместны всегда. Они работают в минимализме, сканди, бохо, классике и даже в экостиле.

Интерьер с универсальными аксессуарами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с универсальными аксессуарами

Ковёр

Это не просто элемент уюта, но и способ зонировать пространство.

  • В минимализм отлично встанет крупный однотонный ковер с коротким ворсом.
  • Для скандинавского стиля лучше выбрать двухцветные коврики — черно-белые или контрастные.
  • В бохо подойдут текстурные ковры ручной работы.
  • В экоинтерьер гармонично впишется бамбуковая циновка.

Живые цветы

Они оживляют пространство, делают его стильным и естественным. Секрет — в выборе вазы:

  • минимализм любит простое стекло;
  • лофт — грубую керамику или бетон;
  • классика — элегантные формы.

Сами цветы можно менять. В минимализме будет уместен один лист монстеры или лилия, в других стилях — пышные букеты.

Зеркало

Оно не только отражает свет, но и становится акцентом. Все решает рама:

  • резная — для классики;
  • чёрная — для сканди;
  • тонкая или вовсе без нее — для минимализма и лофта.

Стопка книг

Это простой способ добавить "живости" в интерьер. Книги можно разместить на журнальном столике, каминной полке или комоде.

Совет: выбирайте тома одинакового формата. Бумажные обложки при желании замените на более стильные в типографии. Вместо книг можно использовать журналы — но только в хорошем состоянии.

Свечи

Они уместны не только в сканди:

  • в классике — изящные тонкие свечи в подсвечниках;
  • в лофте — массивные, с фактурой под бетон;
  • в минимализме — простая композиция из трёх одинаковых;
  • современная альтернатива — диодные свечи.

Поднос

Незаметный, но универсальный элемент.

  • Для минимализма — строгая простота.
  • Для сканди или эко — дерево.
  • Для классики — металл.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
