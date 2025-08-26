Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер

Казалось бы, стиль интерьера диктует свои правила. Но есть вещи, которые уместны всегда. Они работают в минимализме, сканди, бохо, классике и даже в экостиле.
Это не просто элемент уюта, но и способ зонировать пространство.
Они оживляют пространство, делают его стильным и естественным. Секрет — в выборе вазы:
Сами цветы можно менять. В минимализме будет уместен один лист монстеры или лилия, в других стилях — пышные букеты.
Оно не только отражает свет, но и становится акцентом. Все решает рама:
Это простой способ добавить "живости" в интерьер. Книги можно разместить на журнальном столике, каминной полке или комоде.
Совет: выбирайте тома одинакового формата. Бумажные обложки при желании замените на более стильные в типографии. Вместо книг можно использовать журналы — но только в хорошем состоянии.
Они уместны не только в сканди:
Незаметный, но универсальный элемент.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
