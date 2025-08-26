Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер

Казалось бы, стиль интерьера диктует свои правила. Но есть вещи, которые уместны всегда. Они работают в минимализме, сканди, бохо, классике и даже в экостиле.

Ковёр

Это не просто элемент уюта, но и способ зонировать пространство.

В минимализм отлично встанет крупный однотонный ковер с коротким ворсом.

Для скандинавского стиля лучше выбрать двухцветные коврики — черно-белые или контрастные.

В бохо подойдут текстурные ковры ручной работы.

В экоинтерьер гармонично впишется бамбуковая циновка.

Живые цветы

Они оживляют пространство, делают его стильным и естественным. Секрет — в выборе вазы:

минимализм любит простое стекло;

лофт — грубую керамику или бетон;

классика — элегантные формы.

Сами цветы можно менять. В минимализме будет уместен один лист монстеры или лилия, в других стилях — пышные букеты.

Зеркало

Оно не только отражает свет, но и становится акцентом. Все решает рама:

резная — для классики;

чёрная — для сканди;

тонкая или вовсе без нее — для минимализма и лофта.

Стопка книг

Это простой способ добавить "живости" в интерьер. Книги можно разместить на журнальном столике, каминной полке или комоде.

Совет: выбирайте тома одинакового формата. Бумажные обложки при желании замените на более стильные в типографии. Вместо книг можно использовать журналы — но только в хорошем состоянии.

Свечи

Они уместны не только в сканди:

в классике — изящные тонкие свечи в подсвечниках;

в лофте — массивные, с фактурой под бетон;

в минимализме — простая композиция из трёх одинаковых;

современная альтернатива — диодные свечи.

Поднос

Незаметный, но универсальный элемент.

Для минимализма — строгая простота.

Для сканди или эко — дерево.

Для классики — металл.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

