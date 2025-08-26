Обычная мебель выигрывает у дизайнерской: почему стандарт делает интерьер просторнее

Недвижимость

Маленькая квартира может выглядеть легкой и воздушной, если применить несколько простых приемов. Главное — грамотно организовать пространство.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Светлая студия

Светлая палитра

Белые и пастельные тона всегда визуально расширяют комнату. Ограничьтесь двумя-тремя оттенками, избегайте сильных контрастов — интерьер будет гармоничным и спокойным.

Стеклянные перегородки

Прозрачные конструкции не крадут свет, а создают эффект открытого пространства. Раздвижные или фиксированные модели можно дополнить плотной шторой для приватности.

Закрытые системы хранения

Открытые полки быстро создают ощущение беспорядка. Лучше выбирать шкафы, комоды и буфеты — так интерьер выглядит аккуратно и чище.

Минимум декора

Избыток аксессуаров перегружает маленькую комнату. Оставьте несколько лаконичных деталей спокойных оттенков — так интерьер станет более цельным.

Стандартные формы мебели

Не стоит гнаться за оригинальностью: привычный диван, прямоугольная ванна и стандартная сантехника смотрятся легче, чем сложные дизайнерские решения.

Больше света

Даже без панорамных окон можно усилить освещённость: лёгкие занавески, зеркальные поверхности, глянцевые покрытия и несколько сценариев подсветки помогут расширить пространство.

Мебель-трансформер

Диван-кровать-шкаф, раздвижной стол или мобильное рабочее место — отличные варианты для малогабаритной квартиры. Функциональность "2 в 1" и даже "3 в 1" экономит квадратные метры.

Лаконичные стили

Минимализм, сканди или легкая неоклассика подойдут лучше всего. Простые формы и спокойные оттенки объединяют интерьер и визуально делают его просторнее.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

