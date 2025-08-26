Запах еды нападает на квартиру-студию? Эти способы вернут свежий воздух без дорогих ароматизаторов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Недвижимость

Запах готовки в студии способен "захватить" всё пространство за считанные минуты. Даже если у вас мощная вытяжка, еда будет напоминать о себе дольше, чем хотелось бы. Но есть несколько способов победить это неудобство.

Квартира-студия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квартира-студия

Проветривание без компромиссов

Самое простое — открывать окно прямо во время готовки и сразу после неё. В идеале стоит устроить сквозняк: распахнуть окно и ненадолго приоткрыть входную дверь. Пятнадцати секунд достаточно, чтобы обновить воздух. Без регулярного проветривания запах оседает в тканях и обоях, и вы чувствуете его особенно отчётливо, возвращаясь домой с улицы.

Минимум текстиля — меньше запахов

Ткани впитывают ароматы сильнее всего. Поэтому:

  • не держите верхнюю одежду на крючках в прихожей;
  • замените длинные портьеры на рулонные шторы;
  • постарайтесь отказаться от ковров, особенно с длинным ворсом.

Чистая техника — свежий воздух

После готовки запах может исходить не от еды, а от плиты и духовки. Масляные брызги продолжают "работать" даже после ужина. Держите под рукой спрей для кухонных поверхностей: протирать плиту и духовку занимает пару минут, а эффект огромный. Вытяжка тоже требует внимания — снимайте решётку и мойте фильтры хотя бы раз в месяц.

Ароматы в интерьере

Чтобы перебить запахи еды, заранее используйте ароматизаторы: аромалампу, интерьерный парфюм или натуральные методы. Подойдут:

  • миска с крупной солью и каплей лимонного сока;
  • кофейные зёрна или свежемолотый кофе — они не только перекрывают запахи, но и создают уют.

Стены тоже требуют ухода

Да, запахи впитываются даже в стены. Раз в сезон протрите их слабым мыльным раствором, подходящим для вашей отделки.

Пыль — невидимый носитель запахов

Пыль накапливает ароматы еды и портит воздух. Используйте влажную тряпку для всех поверхностей, включая плинтусы, карнизы и верхние полки шкафов. Раз в сезон стоит пройтись даже по холодильнику сверху.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
