Маленькая комната превращается в большую: эти приёмы раздвигают стены без ремонта

Может ли небольшая комната выглядеть больше, чем есть на самом деле? Да, и ключ здесь — движение в интерьере. Дизайнеры уверяют: стоит добавить динамику, и пространство преображается.
Даже несколько вертикалей способны "вытянуть" комнату и визуально поднять потолок. Это могут быть рейки, молдинги, складки на шторах или просто декор, расположенный друг над другом.
Правильная подсветка помогает создать глубину. Подсветите углы, ниши, выступающие элементы — и маленькая комната сразу будет казаться шире.
Ковры с фактурным рисунком или плитка с округлыми элементами создают эффект движения. А если выбрать покрытие с 3D-узором, пространство станет "живым" и объемным.
Яркие детали притягивают взгляд, заставляя его "перепрыгивать" с предмета на предмет. Так внимание уходит от размеров помещения, а интерьер выглядит динамичнее. Главное — соблюдать баланс и оставлять "воздух".
Летящие птицы, природные мотивы или любые "движущиеся" изображения делают интерьер живым. Но используйте их точечно, чтобы не перегрузить комнату.
Не спешите отказываться от больших шкафов. С открытыми полками и глубокой структурой они не крадут место, а наоборот, расширяют его за счет игры теней и визуальной динамики.
Асимметрия, контрастные линии, абстрактные орнаменты помогают скорректировать пропорции комнаты: расширить, вытянуть или углубить пространство.
Акцентная стена или необычная фактура на полу придают динамику. Можно комбинировать плитку, дерево, краску — главное, чтобы контраст был заметен.
Крупная мебель в маленькой комнате делает её ещё теснее. Лучше выбирать лёгкие по форме и масштабу предметы или трансформеры, которые экономят место.
Орна́мент (лат. ornamentum - украшение, снаряжение, вооружение от ornare - вооружать, снаряжать, снабжать необходимым) — род композиции, построенной на регулярном, ритмически упорядоченном расположении (чередовании) абстрагированных или изобразительных элементов.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.