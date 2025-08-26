Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Недвижимость

Кажется, что вместительный шкаф невозможно вписать в небольшое пространство. Но на деле всё решается грамотными приёмами.

Шкаф в маленькой комнате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шкаф в маленькой комнате

Витрина у окна

Высокий шкаф с прозрачными дверцами у окна или балкона создаст лёгкую композицию и добавит места для книг, посуды или хобби.

Вокруг кровати

В маленькой спальне можно "обрамить" кровать шкафами с боков и сверху. Дополнительно подойдут полки над изголовьем или напротив.

Над дверью

П-образная конструкция с антресолями отлично смотрится вокруг дверного проёма. Идея подходит для прихожей или гостиной.

С рабочей зоной

Шкаф легко объединить с местом для учёбы или работы: сделать нишу для стола, а рядом — полки и закрытые секции.

Вместо стены

Встроенный шкаф, утопленный в нишу или перегородку, визуально расширяет комнату и не "съедает" площадь.

ТВ-зона

Телевизор можно вписать в "рамку" из шкафов или пеналов. Контрастные цвета сделают композицию ещё интереснее.

Объединение зон

Шкаф-пенал между прихожей и гостиной не только разграничит пространство, но и добавит места для хранения.

Мебель-трансформер

Шкаф-кровать — находка для студий и детских. Днём — свободная комната, ночью — полноценное спальное место.

Комплексная мебель

В детской удобно объединить кровать, стол и шкаф в единую систему. Гармоничные фасады и цветовые акценты создадут целостный интерьер.

Уточнения

Антресо́ль (фр. entresol) — верхний миниэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
