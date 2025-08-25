Паркет тускнеет быстрее из-за уксуса и воска: вернуть блеск поможет простое средство с кухни

Деревянный пол — гордость любого дома. Но со временем даже самая ухоженная паркетная доска теряет блеск, тускнеет и выглядит уставшей. Хорошая новость в том, что восстановить её красоту можно без дорогостоящей химии и агрессивных средств.

Ошибки, которые портят паркет

Многие уверены, что уксус и воск — лучшие помощники в уходе за полом. Но это не так. Кислая среда уксуса может обесцветить древесину, а воск накапливается на поверхности, создавая липкий налёт. В результате паркет выглядит старым и требует ремонта гораздо раньше, чем должен.

Миф о дорогих средствах

Распространено мнение: для сохранения пола нужны специальные составы и сложные процедуры. На деле же всё проще — древесине достаточно правильного питания.

Секрет в натуральных маслах

Обычные масла, которые есть на каждой кухне — оливковое, подсолнечное, льняное — способны глубоко питать дерево и возвращать ему естественный блеск. Масло проникает в структуру древесины, делая её прочнее и защищая от пересыхания.

Как правильно наносить масло

Тщательно пропылесосьте пол и убедитесь, что он сухой.

Нанесите несколько капель масла на мягкую ткань.

Лёгкими круговыми движениями обработайте поверхность, особенно тусклые участки.

Через несколько минут удалите излишки сухой салфеткой, чтобы не осталось скользкого слоя.

Простые привычки для долгой жизни пола

Положите коврик у входа, чтобы задерживать пыль и песок.

Разувайтесь в доме, чтобы не заносить грязь.

Используйте мягкие подкладки под ножки мебели.

Долгосрочный эффект

Регулярный уход натуральными средствами позволяет сохранить паркет сияющим на долгие годы, без затрат на замену покрытия или дорогостоящие реставрации.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

