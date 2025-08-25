Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогое удовольствие: эти продукты повышают уровень радости, но крадут молодость
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчёта зарплат и ночных смен
Пародонтит под контролем: ученые из Пензы создали инструмент для полировки корня зуба, избавляющий от воспалений
Между строк: что скрывает новое совместное фото Паулины Андреевой и Данилы Козловского?
Крым в бархатный сезон — пляжи без толпы и горы без жары: какие города подарят лучший отдых
Апельсиновая кожура запускает неожиданные процессы в почве и воде
Автоподстава за секунду: автоэксперт рассказал о популярной схеме мошенников на дороге
Трамп заставил мир скупать золото? Однако есть нюанс
Недостаток витаминов и неправильный уход связаны с шелушением кожи

Паркет тускнеет быстрее из-за уксуса и воска: вернуть блеск поможет простое средство с кухни

2:01
Недвижимость

Деревянный пол — гордость любого дома. Но со временем даже самая ухоженная паркетная доска теряет блеск, тускнеет и выглядит уставшей. Хорошая новость в том, что восстановить её красоту можно без дорогостоящей химии и агрессивных средств.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Ошибки, которые портят паркет

Многие уверены, что уксус и воск — лучшие помощники в уходе за полом. Но это не так. Кислая среда уксуса может обесцветить древесину, а воск накапливается на поверхности, создавая липкий налёт. В результате паркет выглядит старым и требует ремонта гораздо раньше, чем должен.

Миф о дорогих средствах

Распространено мнение: для сохранения пола нужны специальные составы и сложные процедуры. На деле же всё проще — древесине достаточно правильного питания.

Секрет в натуральных маслах

Обычные масла, которые есть на каждой кухне — оливковое, подсолнечное, льняное — способны глубоко питать дерево и возвращать ему естественный блеск. Масло проникает в структуру древесины, делая её прочнее и защищая от пересыхания.

Как правильно наносить масло

  • Тщательно пропылесосьте пол и убедитесь, что он сухой.
  • Нанесите несколько капель масла на мягкую ткань.
  • Лёгкими круговыми движениями обработайте поверхность, особенно тусклые участки.
  • Через несколько минут удалите излишки сухой салфеткой, чтобы не осталось скользкого слоя.

Простые привычки для долгой жизни пола

  • Положите коврик у входа, чтобы задерживать пыль и песок.
  • Разувайтесь в доме, чтобы не заносить грязь.
  • Используйте мягкие подкладки под ножки мебели.

Долгосрочный эффект

Регулярный уход натуральными средствами позволяет сохранить паркет сияющим на долгие годы, без затрат на замену покрытия или дорогостоящие реставрации.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Керамическая плита теряет блеск? Сода и уксус бессильны — поможет инструмент, которого все боятся
Сиамская, рэгдолл и персидская: породы кошек с самой высокой продолжительностью жизни
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства
Северная столица инноваций: как Петрозаводск станет главным индустриальным драйвером Карелии
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.