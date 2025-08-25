Паркет тускнеет быстрее из-за уксуса и воска: вернуть блеск поможет простое средство с кухни

Деревянный пол — гордость любого дома. Но со временем даже самая ухоженная паркетная доска теряет блеск, тускнеет и выглядит уставшей. Хорошая новость в том, что восстановить её красоту можно без дорогостоящей химии и агрессивных средств.
Многие уверены, что уксус и воск — лучшие помощники в уходе за полом. Но это не так. Кислая среда уксуса может обесцветить древесину, а воск накапливается на поверхности, создавая липкий налёт. В результате паркет выглядит старым и требует ремонта гораздо раньше, чем должен.
Распространено мнение: для сохранения пола нужны специальные составы и сложные процедуры. На деле же всё проще — древесине достаточно правильного питания.
Обычные масла, которые есть на каждой кухне — оливковое, подсолнечное, льняное — способны глубоко питать дерево и возвращать ему естественный блеск. Масло проникает в структуру древесины, делая её прочнее и защищая от пересыхания.
Регулярный уход натуральными средствами позволяет сохранить паркет сияющим на долгие годы, без затрат на замену покрытия или дорогостоящие реставрации.
Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.
