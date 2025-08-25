Керамическая плита теряет блеск? Сода и уксус бессильны — поможет инструмент, которого все боятся

Чистая кухня — мечта каждой хозяйки. Но что делать, если керамическая варочная панель теряет блеск, покрывается пятнами и мелкими царапинами, а сода с уксусом больше не помогают? Оказывается, есть способ, который работает куда лучше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кухня со столом и двумя табуретами

Первый шаг — убрать жир

Чтобы не поцарапать поверхность, сначала нужно удалить слой пыли и жира. Для этого используют мягкий обезжиривающий спрей. Лёгкими движениями протрите всю плиту, и уже на этом этапе поверхность станет выглядеть лучше.

Секретный помощник — крем

После этого нанесите специальный крем для плит. Круговыми движениями он покрывает каждый сантиметр поверхности, растворяя даже старые следы готовки. Дополнительный бонус — крем слегка маскирует мелкие царапины и выравнивает цвет покрытия.

Инструмент, которого все боятся

Главный страх многих хозяек — скребок. Кажется, что он повредит плиту, но при правильном использовании он снимает только налёт и засохшие остатки пищи. Одного лёгкого прохода хватает, чтобы убрать самые стойкие пятна.

Финальный штрих — блеск как в рекламе

После повторного нанесения крема и протирания влажной тряпочкой наступает завершающий этап. Немного спрея для стёкол — и поверхность начинает сиять, как новая. Последний штрих — бумажное полотенце: оно одновременно сушит и полирует плиту.

А как быть с раковиной

Здесь работают те же приёмы: мягкий крем, губка и ополаскивание. Даже водный камень исчезает, а металл снова сверкает.

Простые правила ухода

протирать плиту после каждого использования;

избегать металлических губок и порошков;

пользоваться только мягкими тканями и средствами для керамики;

не бояться скребка — он лучший союзник.

Всего несколько привычек — и плита снова будет радовать вас блеском, без лишних затрат и сложной химии.

