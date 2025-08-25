Запах в туалете оказался хитрее лимона и соды — но его можно перехитрить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда даже после уборки туалет продолжает источать неприятный запах. Лимон, сода, готовые чистящие средства — всё перепробовано, а результата нет. Но есть решение, которое способно изменить картину.

Унитаз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Унитаз

Враг чистоты скрывается глубже

Проблема не только в гигиене поверхностей. Даже малое количество мочи оставляет жёлтые следы, провоцирует коррозию и закрепляет стойкий запах. Поэтому важно убирать не только видимые части, но и труднодоступные зоны, куда редко заглядывает щётка.

Домашняя паста вместо агрессивной химии

Сильные пятна убирает простая самодельная смесь:

  • 125 мл перекиси водорода,
  • 1 столовая ложка соды.

Компоненты перемешиваются до пастообразного состояния и наносятся губкой. Поверхности очищаются и дезинфицируются одновременно. Нет перекиси? Поможет обычный уксус: налейте в чашу, оставьте на несколько минут и обработайте щёткой.

Когда запах не сдаётся

Иногда неприятные ароматы возвращаются даже после генеральной уборки. В таком случае можно использовать природные ароматизаторы. Смешайте лимонную цедру, молотую корицу и гвоздику, поставьте смесь рядом с туалетом — и каждые две недели обновляйте её.

Природные помощники

Для любителей максимально натуральных решений подойдут эфирные масла чайного дерева или эвкалипта. Несколько капель в воду для ополаскивания помогут и убрать бактерии, и подарить свежесть.

Регулярная уборка, пара простых трюков — и туалет перестаёт быть источником дискомфорта. Чистота в ванной комнате — это не только уют, но и здоровье семьи.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
