Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Господдержка малого бизнеса в России упала на 39% — разъяснения эксперта
Морковь и цуккини заиграют по-новому: сочные фрикадельки — попробуйте простой рецепт
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта

Все забывают делать это раз в год — именно поэтому в доме пыль, запах и плесень

Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Недвижимость

Мы каждый день протираем пыль, моем полы и посуду, но почти всегда забываем о вещах, которые требуют внимания хотя бы раз в год. Они незаметны, не бросаются в глаза и кажутся второстепенными, но именно там скапливается пыль, грязь, жир и бактерии.

радость уборки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
радость уборки

Игнорирование таких мест влияет на воздух в доме, здоровье семьи и срок службы техники.

Матрас

Мы проводим на нём треть жизни, но редко вспоминаем о его чистке. За год внутри скапливаются пыль, пот и клетки кожи, которые становятся питательной средой для пылевых клещей. Минимум раз в год нужно пылесосить матрас насадкой для мягкой мебели и по возможности выносить на солнце. Ультрафиолет действует как натуральный антисептик и убивает бактерии.

Шторы

Они выглядят как часть интерьера, но на самом деле работают как пылесборник. За год ткань накапливает пыль, запахи и копоть. Если их не стирать, они начинают выглядеть тускло и утяжелённо. Снимайте шторы хотя бы раз в год и стирайте либо хорошо проветривайте на улице. Чистые шторы освежают воздух в доме.

Вентиляция и вытяжка

Вентиляционные решётки в ванной и кухне постепенно забиваются пылью и жиром. Это мешает воздухообмену и может вызвать неприятные запахи. Раз в год снимайте решётки и промывайте их тёплой водой с мылом.

Холодильник

Большинство чистит только полки и дверцы, но забывает про решётки сзади и уплотнители. Там собирается пыль и грязь, которые снижают эффективность работы. Один раз в год промывайте эти детали, и холодильник будет работать дольше и потреблять меньше энергии.

Стиральная и посудомоечная машины

Фильтры внутри приборов забиваются остатками пищи, волосами и жиром. Из-за этого техника хуже справляется со своей задачей. Достаточно раз в год вынуть фильтры и промыть их под тёплой водой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.