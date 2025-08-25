Все забывают делать это раз в год — именно поэтому в доме пыль, запах и плесень

Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем

Мы каждый день протираем пыль, моем полы и посуду, но почти всегда забываем о вещах, которые требуют внимания хотя бы раз в год. Они незаметны, не бросаются в глаза и кажутся второстепенными, но именно там скапливается пыль, грязь, жир и бактерии.

Игнорирование таких мест влияет на воздух в доме, здоровье семьи и срок службы техники.

Матрас

Мы проводим на нём треть жизни, но редко вспоминаем о его чистке. За год внутри скапливаются пыль, пот и клетки кожи, которые становятся питательной средой для пылевых клещей. Минимум раз в год нужно пылесосить матрас насадкой для мягкой мебели и по возможности выносить на солнце. Ультрафиолет действует как натуральный антисептик и убивает бактерии.

Шторы

Они выглядят как часть интерьера, но на самом деле работают как пылесборник. За год ткань накапливает пыль, запахи и копоть. Если их не стирать, они начинают выглядеть тускло и утяжелённо. Снимайте шторы хотя бы раз в год и стирайте либо хорошо проветривайте на улице. Чистые шторы освежают воздух в доме.

Вентиляция и вытяжка

Вентиляционные решётки в ванной и кухне постепенно забиваются пылью и жиром. Это мешает воздухообмену и может вызвать неприятные запахи. Раз в год снимайте решётки и промывайте их тёплой водой с мылом.

Холодильник

Большинство чистит только полки и дверцы, но забывает про решётки сзади и уплотнители. Там собирается пыль и грязь, которые снижают эффективность работы. Один раз в год промывайте эти детали, и холодильник будет работать дольше и потреблять меньше энергии.

Стиральная и посудомоечная машины

Фильтры внутри приборов забиваются остатками пищи, волосами и жиром. Из-за этого техника хуже справляется со своей задачей. Достаточно раз в год вынуть фильтры и промыть их под тёплой водой.

