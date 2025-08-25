Забудьте про соду: уборщица показала трюк, после которого стиралка пахнет свежестью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чтобы убрать запах из стиральной машины используйте лимонную кислоту
Затхлый запах в стиральной машине способен испортить удовольствие даже от свежего белья. Часто источником неприятностей становятся известковый налет, бактерии и грибок, особенно в лотке для порошка и кондиционера. Но с этим можно справиться без агрессивных химикатов и покупки дорогих средств.

Простая лимонная кислота отлично нейтрализует запах и очищает агрегат: достаточно засыпать около 200 граммов порошка в пустой барабан, включить стирку на 50-60 °C, прервать цикл на полчаса, а затем завершить его с полосканием. Такой профилактики раз в полгода достаточно, чтобы машина всегда оставалась свежей.

Не забудьте проверить фильтр: именно там часто застревают мелкие вещи вроде резинок, шерсти или носков, и именно они становятся рассадником запаха и плесени. Достаточно открутить крышку, удалить мусор и промыть фильтр под горячей водой.

Еще один ключевой момент — температура стирки. Чем она выше, тем меньше рисков для появления грибка. Постельное белье и белые вещи полезно стирать при 60 °C, цветное при 50 °C, а черное хотя бы при 40 °C.

И, конечно, после каждого цикла оставляйте дверцу и лоток открытыми, чтобы влага испарялась, а барабан не превращался в рассадник плесени. Эти простые шаги гарантируют, что ваша стиральная машина будет пахнуть свежестью, а не сыростью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
