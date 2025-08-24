Лоджия: уголок спокойствия или скрытая катастрофа? Список наиболее распространённых проблем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Лоджия — это настоящее сокровище квартиры: уголок отдыха, зелёный оазис или удобное место для сушки белья. Но вместе с уютом она может принести и серьёзные проблемы, если вовремя не обратить внимание на её состояние.

Уютный балкон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный балкон

Ошибки в уходе или недосмотр способны обернуться плесенью, трещинами и даже потерей тепла.

Плесень: скрытая угроза для дома и здоровья

Самая частая проблема лоджий — это плесень. Она появляется из-за лишней влаги, плохого уклона пола, повреждений плитки или недостаточной теплоизоляции.

Долгое время её не видно, но позже она прорывается внутрь квартиры. И тогда речь идёт уже не только о стенах, но и о здоровье жильцов: споры плесени вызывают аллергию и проблемы с дыханием.

Трещины и разрушение конструкции

Влага и мороз способны испортить не только отделку лоджии, но и саму конструкцию дома. Сначала появляются небольшие трещины, а затем — серьёзные повреждения, угрожающие прочности всего здания. Поэтому регулярный осмотр и своевременный ремонт здесь жизненно необходимы.

Теплопотери и лишние расходы
Неутеплённая лоджия превращается в "тепловой мост", через который квартира теряет тепло. В результате счета за отопление растут на тысячи, хотя эту проблему легко решить.

Утепление обходится недёшево, но в долгосрочной перспективе экономит деньги и повышает стоимость недвижимости.

Голуби и другие незваные жильцы

Для одних — романтика, для других — катастрофа. Голуби и другие птицы быстро осваивают лоджию и создают не только грязь, но и угрозу для гигиены. Решение простое — установка сетки или других ограничителей.

Лоджия как преимущество

При правильном уходе лоджия всегда остаётся плюсом квартиры. Она повышает её ценность на рынке и создаёт личное пространство для отдыха.

Чашка кофе и книга на уютной лоджии стоят того, чтобы регулярно проверять её состояние и устранять даже мелкие дефекты.

Уточнения

Ло́джия (итал. loggia — беседка, крытая галерея, от лат. logeum — подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
