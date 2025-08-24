Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неразрушимые комнатные растения: они выживут даже у тех, кто уже убил все растения

Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
1:52
Недвижимость

Комнатные растения способны не только оживить интерьер, но и подарить вам ощущение уюта, свежести и гармонии. Но у многих не получается подружиться с зелёными питомцами: то забыли полить, то уехали на неделю, и возвращаетесь — а в горшке только сухие остатки.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

К счастью, есть растения, которые прощают ошибки и готовы выжить даже у тех, кто убил всё живое на подоконнике.

Тёщин язык — растение с характером

Несмотря на колкое название, это растение покладистее любой свекрови. Оно спокойно переносит и тень, и непрямой свет, не требует частых поливов и пересадки. Главное условие — дождаться, пока почва просохнет. Минимум внимания, максимум благодарности: "тёщин язык" словно создан для начинающих.

Замиокулькас — король выносливости

Это растение спокойно переживёт ваше отсутствие. Не любит прямого солнца и лишней влаги, зато отлично чувствует себя даже при поливе раз в две-три недели. В замиокулькасе ценят его неприхотливость: он выглядит роскошно, а заботы требует минимум.

Зеленец — неприхотливый украшатель дома

Лёгкий в уходе и очень эффектный, он оживит любое пространство. Всего-то и нужно — немного света без прямых лучей и умеренный полив. Единственное "нет" для зеленца — сухой горячий воздух, зато в более влажных комнатах он растёт пышно и красиво.

Кактусы — настоящие выживальщики

Если даже кактус у вас погиб, стоит задуматься. Эти колючие минималисты могут долго обходиться без полива и прекрасно себя чувствуют на свету. Главное — обеспечить им дренированный грунт и умеренное увлажнение после полного просыхания почвы.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
