Ошибка, которую совершают все с холодильником: из-за неё продукты портятся в 2 раза быстрее

Оптимальная температура в холодильнике — +4 °C
2:17
Недвижимость

Правильная температура в холодильнике — не просто цифра на дисплее, а фактор, от которого зависит здоровье семьи, сохранность продуктов и даже расходы на электроэнергию. Специалисты называют оптимальной отметку около +4 °C: при ней бактерии размножаются медленнее, а продукты дольше сохраняют свежесть.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

При повышении температуры выше +8 °C риск пищевых отравлений возрастает в разы, и еда может испортиться ещё до окончания срока годности.

Важно учитывать, что температура распределяется внутри холодильника неравномерно: самые холодные зоны находятся на нижних полках — туда лучше убирать мясо, рыбу и колбасы, а на дверце, где теплее всего, хранить соки, соусы и кетчуп. Если у вас нет цифрового дисплея, поможет обычный термометр: достаточно оставить его внутри на 20 минут и проверить показания в разных зонах, чтобы при необходимости скорректировать настройки. Делать это стоит постепенно, так как прибор реагирует с задержкой.

Энергопотребление холодильника также связано с температурой: размещение его рядом с плитой, радиатором или на солнце повышает нагрузку на двигатель и увеличивает расходы до 4% на каждый дополнительный градус. Оптимальная работа достигается при заполнении камеры примерно на три четверти — это обеспечивает циркуляцию воздуха. Не стоит ставить внутрь горячие блюда: они поднимают общую температуру и создают благоприятную среду для бактерий.

Состояние резиновых уплотнителей дверцы напрямую влияет на эффективность охлаждения: из-за негерметичности холод уходит наружу, а компрессор работает чаще. Чем реже вы открываете холодильник и чем быстрее находите нужное, тем стабильнее сохраняется микроклимат.

Таким образом, поддержание температуры в районе +4 °C — простое, но важное правило. Оно продлевает срок хранения продуктов, помогает снизить количество пищевых отходов и экономит деньги. Ваш холодильник работает круглосуточно, и от того, насколько правильно он настроен, зависит больше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
