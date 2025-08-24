Бюджетный метод борьбы с влажностью: как этот простой продукт оберегает ваш дом от влаги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Недвижимость

Соль — привычный продукт на кухне, но её можно использовать и в быту. Она отлично поглощает влагу, что особенно полезно в помещениях с высокой влажностью. Такой простой метод подойдёт там, где невозможно поставить классический осушитель, например под кроватью. Это помогает защитить матрас и стены от плесени.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Как использовать соль в спальне

  1. Насыпьте крупную соль в глубокую миску.
  2. Поставьте её в комнате с повышенной влажностью (можно прямо под кровать).
  3. Периодически перемешивайте соль, чтобы она лучше впитывала влагу.
  4. Когда соль станет влажной, замените её на свежую.

Таким образом соль будет естественным способом забирать излишнюю влагу из воздуха.

Натуральный освежитель воздуха

Соль можно использовать не только как осушитель, но и как ароматизатор. Для этого:

  • возьмите 14 стакана морской (или обычной) соли,
  • смешайте с 12 стакана воды,
  • добавьте 4-6 капель любимого эфирного масла,
  • перелейте в распылитель.

Получится натуральный освежитель воздуха, который приятно ароматизирует комнату.

Растения-помощники

Эффект можно усилить, если завести растения с крупными листьями, которые впитывают влагу:

  • антуриум, гибискус, кливия,
  • аспидистра, сансевиерия, спатифиллум,
  • колеус, лимонное дерево, лавр.

Они не только украсят интерьер, но и помогут поддерживать оптимальный микроклимат.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
