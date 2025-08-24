Бюджетный метод борьбы с влажностью: как этот простой продукт оберегает ваш дом от влаги

Соль — привычный продукт на кухне, но её можно использовать и в быту. Она отлично поглощает влагу, что особенно полезно в помещениях с высокой влажностью. Такой простой метод подойдёт там, где невозможно поставить классический осушитель, например под кроватью. Это помогает защитить матрас и стены от плесени.
Таким образом соль будет естественным способом забирать излишнюю влагу из воздуха.
Соль можно использовать не только как осушитель, но и как ароматизатор. Для этого:
Получится натуральный освежитель воздуха, который приятно ароматизирует комнату.
Эффект можно усилить, если завести растения с крупными листьями, которые впитывают влагу:
Они не только украсят интерьер, но и помогут поддерживать оптимальный микроклимат.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
