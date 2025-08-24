Бюджетный метод борьбы с влажностью: как этот простой продукт оберегает ваш дом от влаги

Соль — привычный продукт на кухне, но её можно использовать и в быту. Она отлично поглощает влагу, что особенно полезно в помещениях с высокой влажностью. Такой простой метод подойдёт там, где невозможно поставить классический осушитель, например под кроватью. Это помогает защитить матрас и стены от плесени.

Как использовать соль в спальне

Насыпьте крупную соль в глубокую миску. Поставьте её в комнате с повышенной влажностью (можно прямо под кровать). Периодически перемешивайте соль, чтобы она лучше впитывала влагу. Когда соль станет влажной, замените её на свежую.

Таким образом соль будет естественным способом забирать излишнюю влагу из воздуха.

Натуральный освежитель воздуха

Соль можно использовать не только как осушитель, но и как ароматизатор. Для этого:

возьмите 14 стакана морской (или обычной) соли,

смешайте с 12 стакана воды,

добавьте 4-6 капель любимого эфирного масла,

перелейте в распылитель.

Получится натуральный освежитель воздуха, который приятно ароматизирует комнату.

Растения-помощники

Эффект можно усилить, если завести растения с крупными листьями, которые впитывают влагу:

антуриум, гибискус, кливия,

аспидистра, сансевиерия, спатифиллум,

колеус, лимонное дерево, лавр.

Они не только украсят интерьер, но и помогут поддерживать оптимальный микроклимат.

Уточнения

