Розетки показывают правду о квартире лучше любого объявления

Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры

Съёмное жильё редко выглядит так, как на фото в объявлении. О продавленном диване или текущем кране обычно узнают только после заселения. А иногда возникает риск попасть на мошенников: под видом хозяина квартиру сдаёт посторонний человек, а вскоре приезжает настоящий собственник и выселяет жильцов. Чтобы не оказаться в такой ситуации, важно проверить несколько ключевых моментов ещё до подписания договора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей квартира

Документы

Первое — убедиться, что квартиру сдаёт именно собственник. Для этого стоит попросить выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности. Если владельцев несколько, договор должны подписывать все либо доверенное лицо с нотариальной бумагой. Сам паспорт и СНИЛС хозяина тоже стоит сверить. Если квартиру показывает представитель, у него должна быть доверенность или договор с собственником.

Состояние квартиры

Перед подписанием договора проверьте сантехнику: краны, бачок, слив в ванной и шланг стиральной машины. Осмотрите стены на наличие плесени. Обратите внимание на розетки: возьмите зарядку и проверьте их работоспособность.

Окна и двери должны открываться без усилий, а замки и ручки быть целыми. В старых домах особенно важна проверка рам — через щели зимой может сильно дуть.

Мебель и техника тоже требуют внимания: шкафы должны открываться, диван — раскладываться, а холодильник и плита — работать. Всё неисправное лучше сразу обсудить с владельцем и зафиксировать в договоре.

Условия найма

В документе нужно прописать сумму аренды, порядок оплаты коммунальных услуг, размер и условия возврата залога. Там же стоит указать состояние квартиры и мебели, чтобы избежать спорных ситуаций в будущем.

Атмосфера и соседи

Не лишним будет узнать, как часто собственник планирует приходить, и познакомиться с соседями. Иногда именно они превращают жизнь арендаторов в испытание.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

