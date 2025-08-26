Диван превращает просторную комнату в тесную коробку? Вот в чём кроется ошибка планировки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Эксперт в области интерьерного дизайна Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design", подчеркивает, что расстановка мебели в интерьере — это не просто вопрос вкуса, а тщательно продуманное решение, влияющее на комфорт и функциональность помещения.

Интерьер современной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер современной гостиной

Основные правила расположения дивана

1. Расположение в гостиной

  • В небольших помещениях диван не должен стоять слишком близко к другим предметам мебели, чтобы избежать перегруженности пространства. Оптимальное расстояние между диваном и другими элементами интерьера — не менее 60 см.
  • Не ставьте диван вплотную к входной двери или выходу на балкон, так как это визуально уменьшит пространство и затруднит перемещение, уточняет Газета.Ru.

2. Размещение у окна

  • Высокая спинка дивана может блокировать естественное освещение, а также ограничивать доступ к окну для проветривания.
  • Близкое расположение к радиаторам нарушает циркуляцию теплого воздуха и ускоряет износ обивки.
  • В случае невозможности перемещения дивана, выбирайте модели с низкой спинкой или угловые диваны с оттоманкой, чтобы не загораживать вид из окна и обеспечить свободное движение воздуха.

3. Планировка спальни

  • В прямоугольной спальне диван не следует ставить вдоль длинной стены, чтобы не сужать пространство визуально.
  • Рассмотрите диагональную расстановку или разделение зон с помощью акцентного кресла и стеллажа.

4. Размещение рядом с рабочим столом

  • Диван, стоящий рядом с рабочим столом, не является оптимальным решением, так как пространство будет неудобно как для работы, так и для отдыха.

5. Где не нужно размещать модульные и островные диваны

  • Размещение дивана между шкафами или комодами создает ощущение замкнутости и стесненности.
  • Оптимальным выбором станут компактные прямые модели с лаконичными подлокотниками, размер которых не должен превышать одной пятой части от площади спальни.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
