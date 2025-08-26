Диван превращает просторную комнату в тесную коробку? Вот в чём кроется ошибка планировки

Эксперт в области интерьерного дизайна Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design", подчеркивает, что расстановка мебели в интерьере — это не просто вопрос вкуса, а тщательно продуманное решение, влияющее на комфорт и функциональность помещения.

Основные правила расположения дивана

1. Расположение в гостиной

В небольших помещениях диван не должен стоять слишком близко к другим предметам мебели, чтобы избежать перегруженности пространства. Оптимальное расстояние между диваном и другими элементами интерьера — не менее 60 см.

Не ставьте диван вплотную к входной двери или выходу на балкон, так как это визуально уменьшит пространство и затруднит перемещение, уточняет Газета.Ru.

2. Размещение у окна

Высокая спинка дивана может блокировать естественное освещение, а также ограничивать доступ к окну для проветривания.

Близкое расположение к радиаторам нарушает циркуляцию теплого воздуха и ускоряет износ обивки.

В случае невозможности перемещения дивана, выбирайте модели с низкой спинкой или угловые диваны с оттоманкой, чтобы не загораживать вид из окна и обеспечить свободное движение воздуха.

3. Планировка спальни

В прямоугольной спальне диван не следует ставить вдоль длинной стены, чтобы не сужать пространство визуально.

Рассмотрите диагональную расстановку или разделение зон с помощью акцентного кресла и стеллажа.

4. Размещение рядом с рабочим столом

Диван, стоящий рядом с рабочим столом, не является оптимальным решением, так как пространство будет неудобно как для работы, так и для отдыха.

5. Где не нужно размещать модульные и островные диваны

Размещение дивана между шкафами или комодами создает ощущение замкнутости и стесненности.

Оптимальным выбором станут компактные прямые модели с лаконичными подлокотниками, размер которых не должен превышать одной пятой части от площади спальни.

