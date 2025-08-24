Два простых ингредиента создают оружие против пятен, запаха и плесени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Недвижимость

Сочетание перекиси водорода и жидкого моющего средства давно используется как альтернатива бытовой химии. Простая в приготовлении смесь помогает избавиться от пятен, дезинфицирует поверхности и нейтрализует запахи. Но важно помнить: эффективность зависит от правильного приготовления и соблюдения мер предосторожности.

Волшебное средство для мытья плитки в ванной
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волшебное средство для мытья плитки в ванной

Как приготовить правильно

  • использовать аптечную 3% перекись водорода;
  • смешать её в неметаллической ёмкости с равной частью жидкого моющего средства;
  • перемешать аккуратно, не создавая обильной пены;
  • нанести на нужную поверхность, оставить на несколько минут и смыть водой.

Смесь не хранят — её используют сразу. При работе лучше надеть перчатки и проветрить помещение.

Где применяется

  • Одежда — удаляет пятна крови, соусов, вина. Перекись разрушает органические соединения, а моющее средство выводит их из ткани.
  • Кухня и ванная — дезинфекция столешниц, разделочных досок, плитки.
  • Посудa — очищает даже пригоревшие поверхности (обязательно смыть).
  • Борьба с плесенью — действует на грибок и споры, одновременно убирая грязь.
  • Дезодорация — помогает освежить ковры, шторы и спортивную одежду.

Важные ограничения

Нельзя смешивать перекись водорода с уксусом или аммиаком: получаются токсичные соединения. Опасна и комбинация с хлорсодержащими средствами. Смесь способна повредить деликатные ткани и краски, поэтому лучше сначала протестировать на незаметном участке.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
