Два простых ингредиента создают оружие против пятен, запаха и плесени

Сочетание перекиси водорода и жидкого моющего средства давно используется как альтернатива бытовой химии. Простая в приготовлении смесь помогает избавиться от пятен, дезинфицирует поверхности и нейтрализует запахи. Но важно помнить: эффективность зависит от правильного приготовления и соблюдения мер предосторожности.
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волшебное средство для мытья плитки в ванной
Как приготовить правильно
использовать аптечную 3% перекись водорода;
смешать её в неметаллической ёмкости с равной частью жидкого моющего средства;
перемешать аккуратно, не создавая обильной пены;
нанести на нужную поверхность, оставить на несколько минут и смыть водой.
Смесь не хранят — её используют сразу. При работе лучше надеть перчатки и проветрить помещение.
Где применяется
Одежда — удаляет пятна крови, соусов, вина. Перекись разрушает органические соединения, а моющее средство выводит их из ткани.
Кухня и ванная — дезинфекция столешниц, разделочных досок, плитки.
Посудa — очищает даже пригоревшие поверхности (обязательно смыть).
Борьба с плесенью — действует на грибок и споры, одновременно убирая грязь.
Дезодорация — помогает освежить ковры, шторы и спортивную одежду.
Важные ограничения
Нельзя смешивать перекись водорода с уксусом или аммиаком: получаются токсичные соединения. Опасна и комбинация с хлорсодержащими средствами. Смесь способна повредить деликатные ткани и краски, поэтому лучше сначала протестировать на незаметном участке.
Уточнения
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
