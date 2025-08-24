Одежда сохнет быстрее, чем ты успеешь заварить чай: проверенный способ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Итальянский способ сушки одежды, спасающий вещи от запаха сырости
Сушка вещей в дождливые дни кажется задачей из разряда невозможных. Влага задерживает процесс, а одежда нередко приобретает затхлый запах. Именно поэтому многие используют домашние хитрости, чтобы ускорить высыхание. Один из самых действенных методов пришёл из Италии, где влажная погода — обычное явление.

Секрет "нежного растяжения"

Метод прост и не требует никакой техники. После стирки вещь нужно энергично встряхнуть и аккуратно расправить руками. Такая "мини-глажка" помогает разгладить складки и не позволяет волокнам слипаться друг с другом. В результате ткань дышит свободнее и сохнет быстрее.

Особое внимание стоит уделять воротникам, манжетам и швам — именно там чаще всего образуются плотные складки. Такой приём позволяет сохранить форму одежды и избежать эффекта "сплющивания".

Почему ткань липнет к влаге

При высокой влажности волокна слипаются, становятся жёсткими и хуже пропускают воздух. Если вещи долго лежат влажными в стопке, они приобретают неприятный запах. "Нежное растяжение" предотвращает этот эффект: одежда остаётся мягкой и после высыхания выглядит аккуратной, даже без глажки утюгом.

Дополнительные советы для быстрой сушки

  • хорошо встряхивать каждую вещь перед развешиванием;
  • слегка тянуть ткань за края, не прикладывая лишнюю силу;
  • оставлять промежутки между вещами, чтобы воздух свободно циркулировал;
  • использовать вешалки для рубашек и футболок — они сохраняют форму лучше, чем прищепки;
  • в сильную сырость открывать окна или включать вентилятор, чтобы ускорить процесс.

Уточнения

Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
