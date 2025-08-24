Одежда сохнет быстрее, чем ты успеешь заварить чай: проверенный способ

Сушка вещей в дождливые дни кажется задачей из разряда невозможных. Влага задерживает процесс, а одежда нередко приобретает затхлый запах. Именно поэтому многие используют домашние хитрости, чтобы ускорить высыхание. Один из самых действенных методов пришёл из Италии, где влажная погода — обычное явление.
Метод прост и не требует никакой техники. После стирки вещь нужно энергично встряхнуть и аккуратно расправить руками. Такая "мини-глажка" помогает разгладить складки и не позволяет волокнам слипаться друг с другом. В результате ткань дышит свободнее и сохнет быстрее.
Особое внимание стоит уделять воротникам, манжетам и швам — именно там чаще всего образуются плотные складки. Такой приём позволяет сохранить форму одежды и избежать эффекта "сплющивания".
При высокой влажности волокна слипаются, становятся жёсткими и хуже пропускают воздух. Если вещи долго лежат влажными в стопке, они приобретают неприятный запах. "Нежное растяжение" предотвращает этот эффект: одежда остаётся мягкой и после высыхания выглядит аккуратной, даже без глажки утюгом.
