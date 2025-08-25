Отражать перестало — зато стало украшением: как превратить треснувшее зеркало в арт-объект

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Выбрасывать надоевшее или треснувшее зеркало совсем не обязательно. Обычный предмет легко превратить в стильный декор или полезную вещь для дома.

Украшения из старых зеркал
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Украшения из старых зеркал

Перекрасьте рамку

Если зеркало в порядке, начните с простого — обновите его рамку. Яркий цвет добавит акцента, а спокойный оттенок впишется в минималистичный интерьер. Перед покраской стоит зашлифовать поверхность и нанести защитный матовый лак, особенно если рамка деревянная.

Сделайте объёмную раму из монтажной пены

Тренд последних лет — зеркала необычных форм. Для создания рельефной рамки достаточно нанести монтажную пену по периметру. При застывании она расширяется и образует оригинальный узор. Через сутки зеркало будет готово к использованию.

Рама из прищепок

Круглое зеркало можно обрамить рамой-солнцем из деревянных прищепок. Детали окрашивают в золотой цвет, а затем приклеивают по окружности. Такой вариант отлично смотрится с металлическим подвесом.

Превратите зеркало в поднос

Маленькое зеркало легко переделать в стильный поднос. Достаточно перевернуть его и добавить ручки. Особенно красиво на нём будут выглядеть свечи, бокалы или вазы.

Добавьте рейки

Чтобы крупное зеркало выглядело эффектнее, разделите его поверхность деревянными рейками. Секции можно покрасить в цвет рамы или выбрать контрастный оттенок — например, чёрный.

Используйте как холст

Царапины и сколы легко скрыть рисунком. Роспись акрилом или работа через трафареты превратят зеркало в арт-объект.

Сделайте его функциональным

Небольшое зеркало отлично впишется в полочку или ключницу. Дополнительный декор — переводные стикеры, остатки обоев или рисунок по трафарету.

Измените конструкцию

Напольное или настольное зеркало с повреждениями можно превратить в настенное: уберите лишние детали и обновите раму. Минимум усилий — и предмет снова засияет.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
