Коробки из-под обуви становятся сокровищницами — так рождаются стильные органайзеры

У многих дома хранится куча картонных коробок, которые жалко выбросить, но и применить их не получается. На самом деле это кладезь идей для творчества — из них легко сделать стильные, удобные и даже долговечные вещи. Главное — правильно выбрать материал.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фальшкамин из коробок

Какой картон подходит лучше всего

Гофрокартон — прочный, надежный, выдерживает небольшую влагу. Идеален для крупных поделок.

Жесткий однослойный картон (от обуви, игрушек, сладостей) — гнется, но выглядит аккуратно.

Переплетный картон — плотный и твердый, чаще встречается в упаковке украшений и парфюмерии.

Важно, чтобы тара была чистой и целой. Коробки с жирными пятнами или следами химии — в переработку.

Органайзеры и ящики

Большая тара легко превращается в короб для игрушек или одежды, а маленькая — в шкатулку или подставку для канцелярии.

Простой мастер-класс:

Обмотайте коробку джутовым шнуром.

Сделайте тканевый вкладыш.

Украсьте на свой вкус.

Можно попробовать и декупаж: салфетки с рисунками, клей ПВА, акриловый лак — и обычная коробка заиграет новыми красками.

Упаковка для подарков

Старая коробка за пару минут превращается в праздничную упаковку: декоративная бумага, банты, блестки или даже кружево.

Совет: иногда такая упаковка становится частью самого подарка — её используют потом для хранения.

Игрушки и домики для детей

Из габаритной коробки выйдет танк, корабль или кухонная плита. А еще можно построить кукольный домик или даже "ракету". Дети с радостью раскрасят поделку сами.

Фальшкамин

Несколько коробок, краска и немного фантазии — и в интерьере появляется уютный декоративный камин. Дополните гирляндой и имитацией дров.

Домик для питомца

Коты и собаки оценят уютное укрытие из плотного картона. Главное — подобрать безопасный материал и подходящий размер. Дополнительно можно сделать лежанку с бортиками.

Уход за поделками из картона

Чтобы изделия служили дольше:

Не мочите их.

Не ставьте под тяжелые предметы.

Держите подальше от огня и влажных помещений.

Защищайте лаком от пыли и загрязнений.

