Старый ковер меняет судьбу вещей — из ненужного рождаются полезные идеи для дома

2:18
Недвижимость

Задумывались, что ковер, потерявший вид, еще может пригодиться? На самом деле из него можно сделать множество полезных и стильных вещей для дома и дачи. Вот несколько оригинальных идей.

Старый ковер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старый ковер

Чехлы для подушек

Тонкий ковер с узором легко превратить в наволочку для декоративных подушек. Достаточно очистить ткань, обработать края и вшить молнию или завязки. Такая деталь станет акцентом в интерьере — будь то диван, кресло или кровать.

Гамак

Из большого ковра получится надежный гамак. Главное — плотное плетение и крепкая основа. Повесить его можно в саду, на балконе или даже в детской. Для удобства положите внутрь подушки или тонкий матрас.

Когтеточка

Небольшие куски ковра с жестким ворсом отлично подходят для когтеточки. Их можно натянуть на деревянную основу, закрепить на трубе или повесить на стену. Такой аксессуар не только порадует питомца, но и сбережет вашу мебель.

Пуфик

Плотный ковер — отличная основа для мягкого пуфа. В качестве наполнителя подойдут синтепон или обрезки тканей. Обивку можно сделать в стиле пэчворк, комбинировать материалы или украсить декоративными вставками.

Чехол для кашпо

Из безворсового ковра выйдет стильный чехол для цветочного горшка. Он скроет сколы и защитит кашпо. Особенно эффектно такие чехлы смотрятся в эко- и бохо-интерьерах.

Декор мебели

Обновить комод или шкаф можно с помощью ковра. Просто закрепите ткань на фасадах мебельным степлером или клеем. Орнамент добавит интерьеру изюминку, а края можно оформить тесьмой или шнуром.

Подушка-валик

Мягкий ковер легко превратить в удобный валик для кровати или дивана. Он сохранит форму и обеспечит поддержку спины. Внутрь можно положить поролон или холлофайбер.

Сумка

Из старого ковра получится прочная и оригинальная сумка-шопер или даже дорожная модель. С подкладкой и надежными ручками она станет практичным аксессуаром и прослужит долго.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
