Обычная комната или личная вселенная? Ремонт по этим правилам переживёт все капризы подростка

3:19
Недвижимость

Подростковая спальня — это не просто место для сна. Это маленький мир, где ребёнок учится, отдыхает, встречается с друзьями и пробует себя в разных ролях. Сделать такую комнату уютной, стильной и при этом практичной — задача не из лёгких.

Подростковая комната
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подростковая комната

Главное — помнить: интерьер должен отражать личность хозяина, а не только вкус родителей.

С чего начать: базовые принципы

  • Функциональные зоны. Даже в маленькой комнате стоит выделить хотя бы спальную и учебную зоны. Если есть место, добавьте уголок для хобби и отдыха.
  • Приватность. У подростка должно быть своё пространство. Здесь помогут перегородки, кровати-чердаки или плотные шторы.
  • Адаптивность. Вкусы тинейджеров меняются быстро. Нейтральная отделка и универсальная мебель спасут вас от частых ремонтов.

Цвета: фон и акценты

Лучше всего брать спокойные оттенки — белый, серый, бежевый, пастель. А вот акценты можно менять: для мальчиков чаще выбирают холодные тона (синий, графит), для девочек — мягкие пудровые или мятные. Универсальные яркие вставки — зелёный, оранжевый, васильковый.

Совет: насыщенные оттенки подойдут для рабочей зоны, а рядом с кроватью лучше использовать расслабляющие.

Мебель и хранение

Обязательный минимум — кровать или диван, стол и удобный стул, шкаф или стеллаж. В маленькой комнате выручат трансформеры: кровати с ящиками, откидные столы, системы хранения под диваном.

Рабочее место должно быть максимально удобным: правильная высота стола и стула, достаточно места для техники и книг, а освещение — яркое и правильно расположенное.

Декор и настроение

Подросткам особенно важно самовыражение. Пусть украшают стены постерами, фото, неоновыми вывесками — аксессуары легко поменять. Уют создадут подушки, покрывала, ковры и гирлянды. Несколько растений добавят живости.

Какие стили выбрать

  • Сканди — светлый, с акцентами в декоре, легко выдерживает "хаос".
  • Современный — спокойный, универсальный, можно сделать как светлым, так и с тёмными акцентами.
  • Неоклассика — выдержанный стиль, если важно, чтобы вся квартира смотрелась гармонично.
  • Лофт — брутальный, кирпичные стены, металл, дерево. Подходит в основном мальчикам и требует простора.
  • Минимализм — для старшеклассников: мало мебели, строгая палитра, но при желании легко обновить.

Двое подростков в одной комнате

Тут главное — личное пространство для каждого. Симметричная мебель — простой вариант для одинаковых интересов. Для мальчика и девочки лучше разделить комнату цветом, шторами или перегородкой.

Как найти компромисс

  • Не бойтесь, если стиль комнаты подростка не совпадает с остальной квартирой.
  • Делайте базу спокойной, а декор — на вкус ребёнка.
  • Не навязывайте своё чувство прекрасного: плакаты и фото на стенах — часть самовыражения.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
