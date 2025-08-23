Кухонная стойка без лишнего: что никогда не стоит хранить на кухонной поверхности

Хитрые идеи для кухни: простые хитрости для чистой и организованной кухни

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — сердце любой квартиры. Именно здесь мы готовим кофе по утрам, ужин для семьи и проводим немало времени. Но рабочая поверхность часто превращается в склад ненужных вещей: стопки газет, использованные чашки или случайные предметы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная кухня

Всё это делает пространство загромождённым и неудобным. Декораторы напоминают: поверхность кухни должна оставаться максимально свободной.

Что хранить на виду, а что убрать

Техника: тостер, чайник, кофеварка или блендер — их обычно оставляют на столешнице. Но если вы используете прибор не каждый день, лучше спрятать его в шкаф. Так поверхность будет выглядеть аккуратнее и чище.

Посуду и декор: любимые вазы, посуда с историей или милые аксессуары радуют глаз, но занимают драгоценное место. Если кухня небольшая, лучше выделить для них полки или подвесные системы, освобождая стойку для готовки.

Специи: модные стойки для специй быстро превращаются в беспорядок. Гораздо удобнее хранить их в отдельном ящике или на узкой полке рядом с плитой. Тогда нужный базилик или орегано всегда будут под рукой, но не помешают.

Невидимые помощники: где хранить мелочи

Бумажные полотенца — ещё один "вечный житель" кухни. Но рулон, оставленный в углу, портит весь вид. Идеальное решение — встроенный диспенсер, выдвижной ящик или аккуратный держатель на стене. Такой вариант экономит место и делает доступ к полотенцам быстрым и удобным.

Главное правило

Если предмет не использовался хотя бы месяц, вероятнее всего, он вам не нужен на столешнице. Пусть кухня остаётся просторной и лёгкой, а рабочая поверхность — местом для приготовления, а не хранения.

Уточнения

Ку́хня (фр. Cuisine) — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями. Так же помещение для приготовления пищи.

