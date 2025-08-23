Кухонная стойка без лишнего: что никогда не стоит хранить на кухонной поверхности

Кухня — сердце любой квартиры. Именно здесь мы готовим кофе по утрам, ужин для семьи и проводим немало времени. Но рабочая поверхность часто превращается в склад ненужных вещей: стопки газет, использованные чашки или случайные предметы.
Всё это делает пространство загромождённым и неудобным. Декораторы напоминают: поверхность кухни должна оставаться максимально свободной.
Бумажные полотенца — ещё один "вечный житель" кухни. Но рулон, оставленный в углу, портит весь вид. Идеальное решение — встроенный диспенсер, выдвижной ящик или аккуратный держатель на стене. Такой вариант экономит место и делает доступ к полотенцам быстрым и удобным.
Если предмет не использовался хотя бы месяц, вероятнее всего, он вам не нужен на столешнице. Пусть кухня остаётся просторной и лёгкой, а рабочая поверхность — местом для приготовления, а не хранения.
Ку́хня (фр. Cuisine) — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями. Так же помещение для приготовления пищи.
