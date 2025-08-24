Кухня без хаоса: 4 предмета, которые нужно убрать со столешницы прямо сейчас

Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы

Кухня — это сердце дома, где мы готовим, общаемся и проводим много времени. Однако часто именно здесь скапливается больше всего ненужных вещей. Эксперты по дизайну интерьера из The Spruce советуют, какие предметы стоит убрать с кухонной столешницы, чтобы сохранить порядок и чистоту.

Иногда кажется, что некоторые вещи просто некуда деть. Но дизайнеры интерьеров утверждают, что всё, чем мы пользуемся реже двух раз в месяц, на самом деле можно убрать. Это освободит место и сделает кухню более функциональной.

Хранение техники. Тостер, чайник, блендер — эти приборы кажутся незаменимыми на кухне. Но они занимают много места на столешнице. Дизайнеры рекомендуют размещать технику, которой вы пользуетесь не каждый день, в шкафу. Это позволит поддерживать порядок на рабочей поверхности и предотвратить накопление пыли. Украшения и посуда. Многие любят выставлять на видное место старинные кастрюли, сковородки и любимую кухонную утварь. Однако это часто приводит к загромождению пространства. Вместо этого можно использовать вешалки, рейлинги или верхние части шкафов для хранения этих предметов. Это не только освободит место на столешнице, но и позволит использовать эти вещи в качестве декора. Специи. Современные полки для специй выглядят стильно, но со временем они могут стать обузой. Чтобы быстро найти нужные специи, лучше хранить их в ящике или на отдельной полке. Это сделает кухню более аккуратной и практичной. Бумажные полотенца. Бумажные полотенца — это незаменимый атрибут на кухне. Однако они часто просто лежат скомканным рулоном на углу столешницы. Дизайнеры рекомендуют использовать встроенные держатели под шкафами, в ящиках или настенные диспенсеры. Это не только поможет поддерживать порядок, но и сделает бумажные полотенца более доступными, когда они понадобятся.

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от беспорядка на кухне и создать более уютное и функциональное пространство.

