Кухня без хаоса: 4 предмета, которые нужно убрать со столешницы прямо сейчас

Недвижимость

Кухня — это сердце дома, где мы готовим, общаемся и проводим много времени. Однако часто именно здесь скапливается больше всего ненужных вещей. Эксперты по дизайну интерьера из The Spruce советуют, какие предметы стоит убрать с кухонной столешницы, чтобы сохранить порядок и чистоту.

Обновленная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обновленная кухня

Иногда кажется, что некоторые вещи просто некуда деть. Но дизайнеры интерьеров утверждают, что всё, чем мы пользуемся реже двух раз в месяц, на самом деле можно убрать. Это освободит место и сделает кухню более функциональной.

  1. Хранение техники. Тостер, чайник, блендер — эти приборы кажутся незаменимыми на кухне. Но они занимают много места на столешнице. Дизайнеры рекомендуют размещать технику, которой вы пользуетесь не каждый день, в шкафу. Это позволит поддерживать порядок на рабочей поверхности и предотвратить накопление пыли.
  2. Украшения и посуда. Многие любят выставлять на видное место старинные кастрюли, сковородки и любимую кухонную утварь. Однако это часто приводит к загромождению пространства. Вместо этого можно использовать вешалки, рейлинги или верхние части шкафов для хранения этих предметов. Это не только освободит место на столешнице, но и позволит использовать эти вещи в качестве декора.
  3. Специи. Современные полки для специй выглядят стильно, но со временем они могут стать обузой. Чтобы быстро найти нужные специи, лучше хранить их в ящике или на отдельной полке. Это сделает кухню более аккуратной и практичной.
  4. Бумажные полотенца. Бумажные полотенца — это незаменимый атрибут на кухне. Однако они часто просто лежат скомканным рулоном на углу столешницы. Дизайнеры рекомендуют использовать встроенные держатели под шкафами, в ящиках или настенные диспенсеры. Это не только поможет поддерживать порядок, но и сделает бумажные полотенца более доступными, когда они понадобятся.

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от беспорядка на кухне и создать более уютное и функциональное пространство.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
