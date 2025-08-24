Секрет бабушки раскрыт: как копеечный пакет спасет от комаров и мух

Элементарный отпугиватель насекомых за 5 минут: пакет, монеты, лимон — и дом чист

Весной, летом и осенью насекомые могут стать настоящей проблемой. Они не только мешают, но и могут укусить, доставляя дискомфорт. Вместо того чтобы использовать химические средства, можно попробовать отпугнуть насекомых натуральными способами. Один из таких способов — это использование простого и недорогого устройства, которое можно сделать своими руками.

Что вам понадобится

Прочный пластиковый пакет с застёжкой-молнией (например, для заморозки продуктов).

Фиксатор для пакета (можно сделать из канцелярской скрепки).

Четыре монеты.

Вода.

Две чайные ложки соли.

Лимонный сок.

Как сделать отпугиватель

Смешайте воду и соль, чтобы получить солевой раствор. Добавьте немного лимонного сока и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в пластиковый пакет и положите внутрь четыре монеты. Закройте пакет и повесьте его на подставку. Монеты отражают свет, создавая блики, которые отпугивают насекомых. Лимонный сок и солевой раствор усиливают отпугивающий эффект.

Это устройство можно использовать в любом месте, где есть насекомые. Оно простое в изготовлении и не требует больших затрат. Если оно перестанет работать, вы всегда можете сделать новое, пишет dayhospitalsrl.it.

Этот метод может быть эффективным в борьбе с комарами, мухами и другими насекомыми. Однако стоит помнить, что это лишь временное решение, и для более длительного эффекта может потребоваться использование дополнительных средств.

Уточнения

