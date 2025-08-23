Лист из сада превращает дом в запретную зону для мух и муравьёв

Мята помогает отпугивать мух и муравьев — безопасный способ для детей и животных

Недвижимость

Казалось бы, в доме всё под контролем, но стоит оставить на столе крошку или чашку с соком — и на кухне появляются нежеланные гости. Мухи и муравьи не только раздражают, но и могут переносить бактерии. Однако есть простой и абсолютно доступный способ прогнать их прочь — с помощью листа растения, которое можно найти почти в каждом доме или саду.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Секрет в аромате

Запах этого листа действует на нас успокаивающе, а вот насекомые его терпеть не могут. Достаточно положить несколько свежих листочков на подоконник или у двери — и мухи с муравьями стараются держаться подальше.

Натуральная защита

В отличие от химических аэрозолей и ловушек, такой способ безопасен для детей и животных. Лист не выделяет токсинов и не оставляет неприятного запаха в доме. К тому же, использовать его можно круглый год.

Где применять

В кухне: возле фруктов и открытых блюд.

У входной двери или окна.

В шкафах и кладовых, где могут появляться муравьи.

Маленький лайфхак

Если растереть лист и оставить его в месте скопления насекомых, эффект усилится. А для большей защиты можно приготовить отвар и распылить его в проблемных зонах.

Такой естественный метод помогает не только избавиться от мух и муравьёв, но и создать в доме атмосферу свежести. И всё это без лишних затрат и химии.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

