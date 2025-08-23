Стиральная машина работает против вас, если забывать об этой детали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Стиральная машина кажется надёжным помощником, но со временем внутри неё скапливается грязь, остатки порошка и бактерии. Результат — неприятный запах, который передаётся одежде, а иногда и снижение качества стирки. Чтобы этого избежать, важно регулярно проводить дезинфекцию.

Стиральная машина
Стиральная машина

Почему это необходимо

При каждой стирке влага остаётся в барабане, а это идеальная среда для размножения плесени и микробов. Даже если машинка выглядит чистой, внутри может скрываться целый "зоопарк" бактерий. Особенно если вы стираете при низких температурах.

Простые способы дезинфекции

  • Горячая вода и уксус. Запустите пустую машинку на 90 градусов, добавив стакан белого уксуса. Это помогает убрать запах и уничтожить микробы.
  • Сода. Пищевая сода справляется с налётом и смягчает воду. Добавьте её прямо в барабан.
  • Перекись водорода. Универсальное средство, которое не только очищает, но и дезинфицирует.
  • Специальные таблетки. В продаже есть средства, разработанные именно для очистки стиральных машин. Они растворяют жир, грязь и известковый налёт.

Уход за деталями

Не забывайте про резиновый уплотнитель и лоток для порошка. Именно там чаще всего образуется плесень. Достаточно протирать эти зоны мягкой тряпкой с раствором уксуса или антисептика.

Как сохранить свежесть надолго

  • Оставляйте дверцу приоткрытой после стирки, чтобы барабан просох.
  • Используйте меньше порошка, чем указано в инструкции — избыток только засоряет машину.
  • Стирайте время от времени на высокой температуре даже те вещи, которые можно мыть в холодной воде — это профилактика.

Регулярная дезинфекция продлевает жизнь машинке и избавляет от лишних трат на ремонт. Всего один цикл очистки раз в месяц — и ваша техника будет служить дольше, а бельё всегда оставаться свежим.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

