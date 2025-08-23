Стиральная машина работает против вас, если забывать об этой детали

Стиральная машина кажется надёжным помощником, но со временем внутри неё скапливается грязь, остатки порошка и бактерии. Результат — неприятный запах, который передаётся одежде, а иногда и снижение качества стирки. Чтобы этого избежать, важно регулярно проводить дезинфекцию.
При каждой стирке влага остаётся в барабане, а это идеальная среда для размножения плесени и микробов. Даже если машинка выглядит чистой, внутри может скрываться целый "зоопарк" бактерий. Особенно если вы стираете при низких температурах.
Не забывайте про резиновый уплотнитель и лоток для порошка. Именно там чаще всего образуется плесень. Достаточно протирать эти зоны мягкой тряпкой с раствором уксуса или антисептика.
Регулярная дезинфекция продлевает жизнь машинке и избавляет от лишних трат на ремонт. Всего один цикл очистки раз в месяц — и ваша техника будет служить дольше, а бельё всегда оставаться свежим.
