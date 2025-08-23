Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таблетка из посудомойки творит то, о чём не расскажут производители бытовой химии

Таблетка для посудомойки делает стиралку, духовку и ванну безупречными
1:39
Недвижимость

Казалось бы, таблетка для посудомоечной машины может быть полезна только на кухне. Но на самом деле это средство давно вышло за пределы привычного применения и стало настоящим лайфхаком для дома.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Таблетка в ванной

Многие хозяйки используют её для чистки унитаза или кафеля. Достаточно бросить таблетку в чашу и оставить на ночь — утром налёт и запах исчезают без усилий.

Блеск для стиральной машины

Посудомоечная таблетка отлично справляется и со стиральной машиной. Поместите её прямо в барабан и запустите горячий цикл — неприятный запах исчезнет, а налёт внутри растворится.

Чистая духовка

Справиться с застаревшим жиром на стенках духовки непросто. Но если растворить таблетку в горячей воде и протереть ею поверхность, даже стойкие пятна уступят.

Кухонные сюрпризы

Неожиданно, но таблетки помогают и в борьбе с запахом мусорного ведра. Просто положите кусочек на дно — и неприятные ароматы перестанут вас беспокоить.

Блеск украшений и инструментов

Некоторые используют раствор с таблеткой, чтобы вернуть блеск металлическим предметам или украшениям (но с драгоценностями стоит быть осторожнее).

Главное — помнить о безопасности. Таблетки содержат агрессивные вещества, поэтому всегда используйте перчатки и избегайте попадания на кожу.

Этот маленький предмет, который обычно скрывается в коробке под мойкой, способен заменить сразу несколько чистящих средств. И, что особенно приятно, помогает экономить время и деньги.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
