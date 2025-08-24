Маленький формат — большой результат: кресло освобождает место и добавляет уюта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Может ли одно кресло изменить атмосферу всей комнаты? Да! Оно может стать уютным уголком для чтения, дополнительным спальным местом или настоящим арт-объектом. Всё зависит от выбора модели и того, где вы её разместите.

Кресло в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кресло в интерьере

Основные виды кресел

  • Классическое — знакомый формат с подлокотниками, мягкой спинкой и возможностью регулировки.
  • Бескаркасное (мешок, груша, пуф) — лёгкие, мобильные, идеально подходят детям и подросткам.
  • Раскладное — спасение для малогабаритных квартир, превращается в компактное спальное место.
  • Качалка — ассоциируется с прошлым, но снова актуальна благодаря эффекту расслабления.
  • Подвесное — вариант для террасы, детской или лоджии.
  • Шезлонг — кресло для полного релакса, позволяющее вытянуться во весь рост.

Как выбрать кресло

  • Размер. В просторных комнатах уместны массивные модели, в маленьких — лёгкие и компактные.
  • Фактура. Бархат добавит роскоши, букле создаст уют, лен или хлопок подчеркнут простоту.
  • Обивка. Кожа и жаккард долговечны, а микрофибра и флок практичны в повседневном использовании.
  • Узор. Полоска, клетка и растительные мотивы универсальны, но в перегруженных деталями интерьерах лучше ограничиться однотонной тканью.

Как вписать кресло в интерьер

  • Акцент. Яркий цвет или необычная форма сделают его центром композиции.
  • Слияние. В интерьерах минимализма кресло может "растворяться" в пространстве, повторяя оттенок стен.
  • Сочетание. Подбирайте его по форме или фактуре к дивану и другой мебели, чтобы избежать дисгармонии.

Идеи для разных комнат

  • Гостиная. Одно-два кресла создадут уютную мягкую группу с диваном.
  • Спальня. Отличное место для отдыха или удобное сидение у туалетного столика.
  • Кухня. Подойдут компактные модели без подлокотников в составе обеденной группы.
  • Детская. Для ребёнка — безопасные бескаркасные варианты, для родителей — удобное кресло для занятий и игр.
  • Балкон. Уютная лаунж-зона с подвесным или плетёным креслом.
  • Прихожая. Компактная альтернатива пуфику или банкетке.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
