Бельё пахнет свежестью, а счёт за электричество падает почти вдвое — секрет в одной ложке порошка

Перкарбонат натрия спасает одежду: стираешь меньше, экономишь больше

Многие уверены: для чистой и ароматной одежды нужны дорогие моющие средства и стирка на высоких температурах. Но на самом деле всё куда проще.

Химия или экология

Сегодня полки магазинов ломятся от порошков и гелей. Химические составы справляются с пятнами лучше, но оставляют след в окружающей среде и требуют высоких температур. Экологичные аналоги мягче, работают при 30-40 °C, экономят электроэнергию, но иногда уступают в эффективности.

Простая добавка, которая решает всё

Есть средство, которое меняет правила игры — перкарбонат натрия. Всего одна столовая ложка этого порошка в барабане делает бельё не только чистым, но и дезинфицированным. При контакте с водой он выделяет активный кислород, который действует как натуральный отбеливатель и антисептик.

Главное преимущество — его можно использовать даже в холодной воде. Добавьте немного экологичного моющего средства, и результат будет не хуже, чем при стирке на 60 градусах.

Экономия на счетах за электричество

Стиральная машина расходует до 90% энергии на нагрев воды. Перейдя на холодную стирку с перкарбонатом, можно сократить годовые расходы на электричество почти вдвое. По расчётам, это экономия десятков евро в год.

Важно помнить

Перкарбонат подходит не для всех тканей. Избегайте его при стирке шерсти, льна, шёлка и кожи — там он может повредить структуру материала.

Но для хлопка и большинства повседневных вещей это доступный способ совместить чистоту, свежесть и ощутимую экономию.

