Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Шакшуку с беконом готовят из яиц, помидоров, перца и обжаренного мяса
Агрономы советуют подложить доску под тыкву, чтобы защитить её от гнили и слизней
Дизайнеры из 10 стран представят свои коллекции на Московской неделе моды
Инженеры напоминают: тосол и антифриз различаются составом и не всегда совместимы
Эдвард Бергер снимет Всадников с Брэдом Питтом в главной роли
Дерматологи назвали главные привычки для сохранения молодости кожи после 40 лет
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Гусев предложил закрепить тринадцатую зарплату для работников со стажем

Бельё пахнет свежестью, а счёт за электричество падает почти вдвое — секрет в одной ложке порошка

Перкарбонат натрия спасает одежду: стираешь меньше, экономишь больше
1:45
Недвижимость

Многие уверены: для чистой и ароматной одежды нужны дорогие моющие средства и стирка на высоких температурах. Но на самом деле всё куда проще.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Химия или экология

Сегодня полки магазинов ломятся от порошков и гелей. Химические составы справляются с пятнами лучше, но оставляют след в окружающей среде и требуют высоких температур. Экологичные аналоги мягче, работают при 30-40 °C, экономят электроэнергию, но иногда уступают в эффективности.

Простая добавка, которая решает всё

Есть средство, которое меняет правила игры — перкарбонат натрия. Всего одна столовая ложка этого порошка в барабане делает бельё не только чистым, но и дезинфицированным. При контакте с водой он выделяет активный кислород, который действует как натуральный отбеливатель и антисептик.

Главное преимущество — его можно использовать даже в холодной воде. Добавьте немного экологичного моющего средства, и результат будет не хуже, чем при стирке на 60 градусах.

Экономия на счетах за электричество

Стиральная машина расходует до 90% энергии на нагрев воды. Перейдя на холодную стирку с перкарбонатом, можно сократить годовые расходы на электричество почти вдвое. По расчётам, это экономия десятков евро в год.

Важно помнить

Перкарбонат подходит не для всех тканей. Избегайте его при стирке шерсти, льна, шёлка и кожи — там он может повредить структуру материала.

Но для хлопка и большинства повседневных вещей это доступный способ совместить чистоту, свежесть и ощутимую экономию.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Последние материалы
Агрономы советуют подложить доску под тыкву, чтобы защитить её от гнили и слизней
Дизайнеры из 10 стран представят свои коллекции на Московской неделе моды
Инженеры напоминают: тосол и антифриз различаются составом и не всегда совместимы
Эдвард Бергер снимет Всадников с Брэдом Питтом в главной роли
Дерматологи назвали главные привычки для сохранения молодости кожи после 40 лет
Перкарбонат натрия спасает одежду: стираешь меньше, экономишь больше
Гусев предложил закрепить тринадцатую зарплату для работников со стажем
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Названы основные площадки пятой Московской недели моды
Эндокринолог Янг: кофе с молоком повышает кортизол и ускоряет старение кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.