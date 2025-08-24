Стена превращается в сцену, а диван — в центр внимания: простые детали задают характер гостиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Что первым делом бросается в глаза в гостиной? Конечно, стена за диваном. Она будто задаёт тон всему пространству. Оставлять её пустой — значит упустить возможность сделать интерьер по-настоящему выразительным.

Стена с ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стена с ковром

Ковер на стене

Сегодня ковры — это не просто покрытие для пола. Они уверенно вернулись в интерьер и даже заняли место картин. Разместив ковер за диваном, вы получите объемный и необычный акцент. Его легко заменить на другой декор, без перекрашивания или переклеивания обоев.

Деревянные панели

Хотите добавить интерьеру фактуры и тепла? Деревянные панели справятся с этим лучше всего. В сочетании с зеркалами они визуально расширяют пространство, а натуральная текстура создаёт уют, не перегружая современный минимализм.

Панно из гипсокартона

Гипсокартон возвращается в моду, но теперь в виде стильных декоративных панно. Например, арки, покрашенные в тон стены, делают интерьер интересным и при этом не требуют дополнительного декора — ни картин, ни постеров.

Цветовые акценты

Простая покраска стены может превратиться в дизайнерский приём. Попробуйте приём колор-блок: выделите часть стены полосой контрастного цвета. Дополните её молдингами или поддержите акцент в текстиле и мебели — эффект будет ярким, но гармоничным.

Реечные панели

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть глубину интерьера. Панели, окрашенные в более тёмный оттенок, чем основные стены, создают игру полутонов. Сочетание с мебелью в контрастных цветах делает композицию особенно выразительной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
