Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем
Люся Чеботина отказывается от выступлений с менее успешными исполнителями
Ночной кошмар на борту Wizz Air: рейс пришлось сажать в Болонье
Китовая акула достигает длины 18,5 метров и живёт до 150 лет
Луковая шелуха, грибные и овощные обрезки улучшают вкус супов и рагу
Разведения гантелей в стороны помогут накачать мощные плечи
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы

Маленькая прихожая способна удивить больше, чем гостиная: главное — оформить её правильно

Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
2:49
Недвижимость

Прихожая — это не просто коридор, а "визитка" квартиры. Именно здесь формируется первое впечатление о доме и его хозяевах. Поэтому оформление этой зоны требует особого подхода.

Современная прихожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная прихожая

Основные задачи прихожей

  • Эстетика. Атмосфера должна быть уютной и задавать тон всему интерьеру.
  • Практичность. Здесь всегда будут грязь, влага и следы с улицы. Поэтому важно выбирать материалы, которые легко моются и устойчивы к износу.
  • Функциональность. Прихожая — это место хранения одежды, обуви, сумок и даже мелочей вроде ключей.

Популярные стили

  • Сканди. Светлые оттенки, простые линии и уютный декор создают ощущение пространства и тепла.
  • Минимализм. Чистые формы, минимум деталей и максимум пользы от каждого предмета.
  • Современный стиль. Функциональная мебель-трансформер, встроенные системы хранения, приятная палитра и скрытая подсветка.
  • Лофт. Брутальные материалы, индустриальный декор и насыщенные оттенки создают характерный акцент даже в небольшом коридоре.
  • Неоклассика. Симметрия, лепнина, качественные материалы и спокойная цветовая гамма с акцентами делают интерьер благородным.
  • Прованс. Легкие пастельные тона, винтажная мебель и уютные детали вроде свечей и текстиля.

Цветовые решения

  • Светлые оттенки расширяют пространство и делают прихожую светлее.
  • Темные и глубокие цвета добавляют уюта и благородства.
  • "Грязеустойчивая" палитра — практичный выбор для тех, кто не хочет бороться с пятнами каждый день.

Отделка

  • Пол. Лучший вариант — плитка или керамогранит, а для зонирования можно сочетать их с ламинатом.
  • Стены. Моющиеся обои, декоративная штукатурка или краска. Для владельцев животных — стекловолокно.
  • Потолок. Чем проще, тем лучше: натяжное полотно или побелка.

Мебель и хранение

  • Встроенные шкафы и слим-модели — оптимальный вариант для небольших коридоров.
  • Зеркальные фасады расширяют пространство.
  • Пуфик, консоль или банкетка сделают прихожую удобнее и уютнее.

Прихожие разного размера

  • До 5 кв. м. Ставим минимум мебели и используем закрытые системы хранения.
  • 5-10 кв. м. Распределяем мебель по одной стене или зонируем с помощью акцентов.
  • От 10 кв. м. Простор можно "собрать" за счет крупной мебели, цветовых акцентов и зонирования.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Последние материалы
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*
Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.