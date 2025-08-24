Маленькая прихожая способна удивить больше, чем гостиная: главное — оформить её правильно

Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера

Прихожая — это не просто коридор, а "визитка" квартиры. Именно здесь формируется первое впечатление о доме и его хозяевах. Поэтому оформление этой зоны требует особого подхода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная прихожая

Основные задачи прихожей

Эстетика. Атмосфера должна быть уютной и задавать тон всему интерьеру.

Практичность. Здесь всегда будут грязь, влага и следы с улицы. Поэтому важно выбирать материалы, которые легко моются и устойчивы к износу.

Функциональность. Прихожая — это место хранения одежды, обуви, сумок и даже мелочей вроде ключей.

Популярные стили

Сканди. Светлые оттенки, простые линии и уютный декор создают ощущение пространства и тепла.

Минимализм. Чистые формы, минимум деталей и максимум пользы от каждого предмета.

Современный стиль. Функциональная мебель-трансформер, встроенные системы хранения, приятная палитра и скрытая подсветка.

Лофт. Брутальные материалы, индустриальный декор и насыщенные оттенки создают характерный акцент даже в небольшом коридоре.

Неоклассика. Симметрия, лепнина, качественные материалы и спокойная цветовая гамма с акцентами делают интерьер благородным.

Прованс. Легкие пастельные тона, винтажная мебель и уютные детали вроде свечей и текстиля.

Цветовые решения

Светлые оттенки расширяют пространство и делают прихожую светлее.

Темные и глубокие цвета добавляют уюта и благородства.

"Грязеустойчивая" палитра — практичный выбор для тех, кто не хочет бороться с пятнами каждый день.

Отделка

Пол. Лучший вариант — плитка или керамогранит, а для зонирования можно сочетать их с ламинатом.

Стены. Моющиеся обои, декоративная штукатурка или краска. Для владельцев животных — стекловолокно.

Потолок. Чем проще, тем лучше: натяжное полотно или побелка.

Мебель и хранение

Встроенные шкафы и слим-модели — оптимальный вариант для небольших коридоров.

Зеркальные фасады расширяют пространство.

Пуфик, консоль или банкетка сделают прихожую удобнее и уютнее.

Прихожие разного размера

До 5 кв. м. Ставим минимум мебели и используем закрытые системы хранения.

5-10 кв. м. Распределяем мебель по одной стене или зонируем с помощью акцентов.

От 10 кв. м. Простор можно "собрать" за счет крупной мебели, цветовых акцентов и зонирования.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

