Маленькая хрущёвка превращается в клетку: эти ошибки крадут метры незаметно

Можно ли сделать маленькую хрущевку еще теснее? К сожалению, да. Есть несколько приемов, которые визуально крадут пространство.
Глубокие оттенки стен в сочетании с желтоватым светом делают комнату мрачной и давящей. Уют быстро превращается в дискомфорт, а потолки кажутся еще ниже.
Как исправить:
Громоздкий диван или шкаф в маленькой комнате — это не про уют. Пространство съедается, а проходы перекрываются.
Как исправить:
Множество открытых систем хранения превращают квартиру в хаос. Поддерживать идеальную композицию на полках почти невозможно.
Как исправить:
Закрепленные низко и сделанные из плотной ткани, они крадут свет и визуально "режут" высоту потолка.
Как исправить:
Активные принты дробят пространство и создают ощущение беспорядка, даже если все идеально убрано.
Как исправить:
Они стильно смотрятся, но поглощают свет. В маленькой кухне или комнате такие решения только усиливают тесноту.
Как исправить:
В хрущевке часто одна комната выполняет несколько функций. Без разделения пространства возникает хаос.
Как исправить:
Принт (или печать, орнамент; от англ. Print - печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.
