Маленькая хрущёвка превращается в клетку: эти ошибки крадут метры незаметно

2:29
Недвижимость

Можно ли сделать маленькую хрущевку еще теснее? К сожалению, да. Есть несколько приемов, которые визуально крадут пространство.

Хрущевка с темным интерьером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хрущевка с темным интерьером

Темные стены и теплый свет

Глубокие оттенки стен в сочетании с желтоватым светом делают комнату мрачной и давящей. Уют быстро превращается в дискомфорт, а потолки кажутся еще ниже.

Как исправить:

  • Выбирайте нейтральное освещение, близкое к дневному, и добавляйте контрастные светлые детали, которые "раздвинут" пространство.

Крупная мебель

Громоздкий диван или шкаф в маленькой комнате — это не про уют. Пространство съедается, а проходы перекрываются.

Как исправить:

  • Подбирайте мебель по размеру комнаты. Отличный вариант — трансформеры или предметы на тонких ножках.

Открытые полки

Множество открытых систем хранения превращают квартиру в хаос. Поддерживать идеальную композицию на полках почти невозможно.

Как исправить:

  • Используйте закрытые шкафы и ящики. Допустимо оставить пару полок, но лучше хранить вещи в аккуратных коробках или корзинах.

Шторы над окном

Закрепленные низко и сделанные из плотной ткани, они крадут свет и визуально "режут" высоту потолка.

Как исправить:

  • Вешайте шторы под самый потолок, выбирайте легкие ткани. Для дневного света достаточно тюля или полупрозрачных портьер.

Пестрые узоры

Активные принты дробят пространство и создают ощущение беспорядка, даже если все идеально убрано.

Как исправить:

  • Отдайте предпочтение однотонным поверхностям. Если нужен акцент — пусть он будет один и лаконичный.

Темные матовые фасады

Они стильно смотрятся, но поглощают свет. В маленькой кухне или комнате такие решения только усиливают тесноту.

Как исправить:

  • Темными могут быть лишь отдельные предметы — столик, полка. Основную мебель выбирайте в светлых тонах.

Отсутствие зонирования

В хрущевке часто одна комната выполняет несколько функций. Без разделения пространства возникает хаос.

Как исправить:

  • Не ставьте глухие перегородки. Легкие стеллажи, ковры, разная отделка и свет помогут разделить зоны без потери пространства.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print - печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
