Скромные 35 метров выдержали натиск спальни, кухни и офиса одновременно

Дизайнер Юлия Волкова оформила 35-метровую квартиру для пары из IT-сферы

Маленькая квартира может удивить, если грамотно продумать пространство. Для молодой пары из IT сферы дизайнеру предстояло создать интерьер с уютной спальней, просторной кухней-гостиной и двумя рабочими местами — всё в природных оттенках.

Планировка: компактность без жертв

Изначально квартира была пустым пространством без перегородок. Чтобы получить спальню, кухню-гостиную и санузел, дизайнер добавила стены, уменьшила размер спальни и организовала рядом кладовую для техники. Рабочие места разместили у окон — одно в спальне, другое в гостиной.

Цвет и отделка

Основной оттенок — "фарфоровый", акцент — оливковый. Прихожую полностью выкрасили в зелёный, спальню оживили фактурными обоями и реечными панелями. На кухне нижние фасады шкафов тоже оливковые. Пол покрыт кварцвинилом, устойчивым к когтям будущего питомца. В ванной комбинировали дерево, изумрудный керамогранит и плитку под камень.

Мебель и хранение

Несмотря на скромную площадь, удалось разместить несколько больших систем хранения. В прихожей — шкаф и комод с зеркалом, в гостиной — витрина с подсветкой, встроенные шкафы и рабочий стол на заказ. В кухне выбрали параллельную расстановку, а в спальне поместили только кровать и письменный стол.

Световые сценарии

Каждая зона получила своё освещение: трековые светильники, встроенные споты, бра и подвесы. Подсветка витрин и рабочие бра создают уют и функциональность.

Авторская идея

"Для меня важно было соблюсти пропорции и ритм. Современные профили, панели и деление цвета сделали интерьер гармоничным и динамичным. Урбанистичность ЖК мы уравновесили оттенками зелени", — отмечает дизайнер Юлия Волкова.

