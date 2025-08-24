Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка хочет выйти замуж за хирурга
Эксперимент в планетарии показал, что жуки используют Млечный Путь для навигации
Добавление дизельного топлива в бензин ускоряет разгон, но вызывает нагар
Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix
Новый взгляд на лечо: раскрываем секрет приготовления с колбасой и копченым беконом
Массаж головы с маслами: простая техника для густых волос
Самые чистые пляжи и озёра Европы: 4 страны с кристально чистыми водоёмами
Спасли от забвения: 26 местных жителей возродили культовый паб в Килтили
Мир разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите

Скромные 35 метров выдержали натиск спальни, кухни и офиса одновременно

Дизайнер Юлия Волкова оформила 35-метровую квартиру для пары из IT-сферы
1:58
Недвижимость

Маленькая квартира может удивить, если грамотно продумать пространство. Для молодой пары из IT сферы дизайнеру предстояло создать интерьер с уютной спальней, просторной кухней-гостиной и двумя рабочими местами — всё в природных оттенках.

Интерьер маленькой квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер маленькой квартиры

Планировка: компактность без жертв

Изначально квартира была пустым пространством без перегородок. Чтобы получить спальню, кухню-гостиную и санузел, дизайнер добавила стены, уменьшила размер спальни и организовала рядом кладовую для техники. Рабочие места разместили у окон — одно в спальне, другое в гостиной.

Цвет и отделка

Основной оттенок — "фарфоровый", акцент — оливковый. Прихожую полностью выкрасили в зелёный, спальню оживили фактурными обоями и реечными панелями. На кухне нижние фасады шкафов тоже оливковые. Пол покрыт кварцвинилом, устойчивым к когтям будущего питомца. В ванной комбинировали дерево, изумрудный керамогранит и плитку под камень.

Мебель и хранение

Несмотря на скромную площадь, удалось разместить несколько больших систем хранения. В прихожей — шкаф и комод с зеркалом, в гостиной — витрина с подсветкой, встроенные шкафы и рабочий стол на заказ. В кухне выбрали параллельную расстановку, а в спальне поместили только кровать и письменный стол.

Световые сценарии

Каждая зона получила своё освещение: трековые светильники, встроенные споты, бра и подвесы. Подсветка витрин и рабочие бра создают уют и функциональность.

Авторская идея

"Для меня важно было соблюсти пропорции и ритм. Современные профили, панели и деление цвета сделали интерьер гармоничным и динамичным. Урбанистичность ЖК мы уравновесили оттенками зелени", — отмечает дизайнер Юлия Волкова.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Последние материалы
Исследование Пекинского университета: регулярность сна важнее его продолжительности
Употребление картофеля и риск диабета: что говорят новые исследования Гарвардского университета
Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке
Решетова рассказала о косметологических процедурах и сожалениях после коррекции носа
Для тренировки тазового дна рекомендуют упражнения на баланс — мнение эксперта
Базовый Haval Jolion на механике оказался дешевле Lada Vesta SW Cross
Откровения о зарплате в интернете: люди рассказывают о своих доходах незнакомцам
Немецкие инженеры придумали, как использовать отработанные батареи электрокаров
Крупноформатные стеновые панели стали отличной альтернативой кафелю в ванной
Российская таможня напомнила о запрете ввоза черепах и певчих птиц без документов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.