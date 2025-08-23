Старая краска больше не прячется — новый слой может изменить дом до неузнаваемости

Эксперты советуют акриловые краски для долговечной отделки фасада

Со временем даже самая стойкая краска теряет вид: облезает, трескается, тускнеет. Но обновить фасад своими силами реально — главное, правильно выбрать состав и подготовить поверхность.

Нужно ли снимать старую краску

Если покрытие осыпается или растрескалось — удаляйте его полностью, иначе новый слой быстро отойдет вместе с ним. Но если краска держится прочно, можно перекрасить прямо по ней. Важно лишь знать, чем был окрашен дом раньше: разные составы не всегда сочетаются. Исключение — алкидные эмали, они хорошо ложатся почти на любое основание.

Совет: используйте универсальные краски или специальные грунтовки — они позволяют наносить любое покрытие поверх старого.

Выбор краски для дерева

Алкидные эмали: надежны, быстро сохнут, защищают от влаги и насекомых. Минус — ограниченная палитра и пожароопасность.

Акриловые составы: долговечны, без запаха, с огромным выбором оттенков. Паропроницаемы, не впитывают воду, но стоят дороже.

Сегодня чаще всего выбирают именно акриловые краски. Для долговечности их можно покрыть прозрачным лаком.

Для оштукатуренных стен

Силиконовые краски: эластичные, маскируют трещины, хорошо "дышат".

Силикатные: прочные, долговечные, придают фасаду вид натурального камня. Но на них потом сложно перекрасить.

Акриловые: универсальны, но менее устойчивы к резким перепадам температуры.

Совет: для средней полосы подойдут акриловые составы, а для сурового климата лучше силиконовые или силикатные.

Какой цвет выбрать

Для строгой архитектуры подойдут белый, серый, вишневый.

Для летних дач — солнечный желтый, травяной зеленый, голубой.

В жарких регионах лучше холодные пастельные тона, а на севере — теплые оттенки красного, коричневого и охры.

Белый цвет универсален, но требует ухода, серый выгодно оттеняет детали, а пастельные оттенки смотрятся легко и ненавязчиво.

Совет: учитывайте цвета соседних домов — яркий фасад среди нейтральных построек может выглядеть нелепо.

Подготовка поверхности

Удалите старую краску (или прошлифуйте, если она держится).

Обработайте плесень антисептиком.

Заделайте трещины.

Нанесите грунтовку с антисептическими добавками.

Техника покраски

Работайте в сухую погоду, лучше в пасмурный день.

Краситель тщательно перемешайте.

Начинайте с оконных рам и углов, затем переходите к стенам.

Первый слой наносите вдоль волокон или вертикально, второй — перпендикулярно.

После высыхания при желании покрывайте лаком.

Совет: всегда читайте инструкцию — производитель указывает температуру, время высыхания и все нюансы.

Уточнения

