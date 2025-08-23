Умный фильтр экономит тысячи: защита труб и техники обходится дешевле ремонта

Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей

Жёсткая или ржавая вода вредит не только здоровью, но и технике: засоряет трубы, разрушает нагреватели, оставляет накипь на ТЭНах. Если вы устали кипятить каждую каплю или покупать бутыли, пора разобраться, какие фильтры действительно работают.

Фильтрация воды

С чего начать

Любая система фильтрации начинается с защиты труб. Особенно уязвимы стальные — на них быстро нарастает ржавчина и биоплёнка. Первым в цепочке ставят грязевик — устройство с сеткой, задерживающей песок и хлопья. Чем мельче сетка (5-15 мкм), тем чище вода, но тем слабее напор.

Магистральные решения

Тонкая очистка. Высокие колбы перед бытовой техникой избавляют от хлора, кальция и магния.

Ионообменные фильтры. Смола в колбе "вытягивает" соли жёсткости. Минус — отходы опасны для экологии.

Магнитные и электромагнитные. Меняют структуру солей с помощью поля. Дорого, но экологично.

Полифосфатные. Дешёвый вариант для бойлеров и стиралок, но непригодный для питья и вредный для природы.

Вода для питья

Под мойку ставят два типа систем:

Проточные. Несколько колб, очищающих воду от ржавчины, хлора и запаха.

Обратный осмос. Мембрана, через которую проходит только H₂O. Вода получается почти дистиллированной, поэтому систему дополняют минерализатором.

Дополнительно

В частных домах фильтрацию начинают прямо в колодце или скважине.

Для уверенности в безопасности воды используют ультрафиолетовый стерилизатор.

Самое простое решение — кувшин или насадка на кран, но они не справятся с мутной водой.

Уточнения

На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

