Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся
Походы в одиночку опасны даже для опытных путешественников
Психоаналитик назвала развод Никиты Преснякова с женой закономерным
В старых моделях Opel есть тревожная кнопка для защиты водителей
Лимонный сок улучшает вкус супов, салатов и мясных блюд
Дачников в России будут штрафовать за колодцы и скважины
Голубя-террориста поймали в Индии: у него к лапке была прикреплена записка с угрозой

Опасная вода из крана: 5 секретов, как защитить себя в отелях

Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
2:12
Недвижимость

Обычный стакан воды в гостиничном номере может таить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Вода, застоявшаяся в трубах, становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, делая её потенциально опасной для здоровья.

Вода из крана
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вода из крана

Почему это особенно актуально

После пандемии COVID-19 многие отели долго работали не в полную силу, что усилило риск для туристов.

"После такого длительного периода с ограниченным количеством поездок или без них отели и их запасы воды теперь представляют значительный риск для путешественников, о чем многие не подозревают. Существует реальный риск, связанный с потенциально смертельными бактериями, которые могут размножаться в стоячей воде, например, в неиспользуемых гостиничных трубах." — предупреждал Представитель Национального фонда санитарии Жером Логи в интервью The Sun.

Даже спустя несколько лет после пандемии угроза остаётся: патогены вроде легионеллы или синегнойной палочки могут попасть в крановую воду, а тестирование и обслуживание систем не всегда проводятся должным образом.

Где проблема встречается чаще

Даже развитые страны не дают стопроцентной гарантии. Часто ответственность за качество воды заканчивается у ворот отеля. Дальше всё зависит от состояния труб и фильтрации. В странах с менее развитой инфраструктурой риск ещё выше.

Кроме того, туристы более уязвимы, ведь их организм не имеет местного иммунитета к бактериям, вызывающим расстройства желудка — кишечную палочку, сальмонеллу или лямблии.

Как обезопасить себя

  • Используйте только бутилированную воду и проверяйте целостность упаковки.
  • Возьмите с собой фильтрующую бутылку или УФ-очиститель (например, LifeStraw или Steripen).
  • Прокипячивание — простой и эффективный способ сделать воду безопасной.
  • Избегайте использования крановой воды для чистки зубов.
  • Во время душа держите рот закрытым.

Эти простые правила помогут снизить риск обезвоживания и сохранить здоровье в путешествии.

Уточнения

Патоге́н (греч. παθογένειαπάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа. В более общем случае под патогеном понимают любой фактор внешней среды, способный вызвать повреждение каких-либо систем организма или развитие каких-либо заболеваний.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.