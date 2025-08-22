Опасная вода из крана: 5 секретов, как защитить себя в отелях

Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице

Обычный стакан воды в гостиничном номере может таить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Вода, застоявшаяся в трубах, становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, делая её потенциально опасной для здоровья.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вода из крана

Почему это особенно актуально

После пандемии COVID-19 многие отели долго работали не в полную силу, что усилило риск для туристов.

"После такого длительного периода с ограниченным количеством поездок или без них отели и их запасы воды теперь представляют значительный риск для путешественников, о чем многие не подозревают. Существует реальный риск, связанный с потенциально смертельными бактериями, которые могут размножаться в стоячей воде, например, в неиспользуемых гостиничных трубах." — предупреждал Представитель Национального фонда санитарии Жером Логи в интервью The Sun.

Даже спустя несколько лет после пандемии угроза остаётся: патогены вроде легионеллы или синегнойной палочки могут попасть в крановую воду, а тестирование и обслуживание систем не всегда проводятся должным образом.

Где проблема встречается чаще

Даже развитые страны не дают стопроцентной гарантии. Часто ответственность за качество воды заканчивается у ворот отеля. Дальше всё зависит от состояния труб и фильтрации. В странах с менее развитой инфраструктурой риск ещё выше.

Кроме того, туристы более уязвимы, ведь их организм не имеет местного иммунитета к бактериям, вызывающим расстройства желудка — кишечную палочку, сальмонеллу или лямблии.

Как обезопасить себя

Используйте только бутилированную воду и проверяйте целостность упаковки.

Возьмите с собой фильтрующую бутылку или УФ-очиститель (например, LifeStraw или Steripen).

Прокипячивание — простой и эффективный способ сделать воду безопасной.

Избегайте использования крановой воды для чистки зубов.

Во время душа держите рот закрытым.

Эти простые правила помогут снизить риск обезвоживания и сохранить здоровье в путешествии.

Уточнения

Патоге́н (греч. παθογένεια ← πάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа. В более общем случае под патогеном понимают любой фактор внешней среды, способный вызвать повреждение каких-либо систем организма или развитие каких-либо заболеваний.

