Голубой цвет растворяет тревогу — стены начинают дышать и пространство становится шире

Дизайнеры назвали шесть цветов, которые делают интерьер уютным

Какие оттенки делают дом уютным, а пространство выразительным? Дизайнеры назвали 6 цветов, которые способны удивить результатом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голубой интерьер спальни

Голубой — дыхание спокойствия

Для спальни это один из лучших выборов. Голубой расслабляет, снимает напряжение и визуально расширяет узкое помещение. Приём с горизонтальным делением стен цветом делает комнату просторнее.

Терракотовый — тёплый акцент

Натуральный оттенок между коричневым и оранжевым легко сочетать с бежевым, белым и зелёным. Достаточно нескольких деталей — стеллаж, столик или комод — чтобы интерьер заиграл новыми красками.

Фиолетовый — смелое решение

Цвет ежевики редко встречается в интерьере, но именно поэтому он запоминается. В спальне — стена и мебель в этом оттенке, а в гостиной диван и стулья. Главное — сочетать его с нейтральной базой.

Мятный — свежая альтернатива

Он способен заменить привычный белый или серый, став мягким фоном или ярким акцентом. Мятный гармонирует с пастельными оттенками и создаёт лёгкую атмосферу. В обивке дивана, кухонных фасадах или шторах он смотрится особенно стильно.

Горчично-жёлтый — энергия без лишней яркости

В отличие от чистого жёлтого, этот оттенок не утомляет, но дарит бодрость и радость. Хорошо работает локально — например, в виде арки у изголовья кровати, напоминающей о восходе солнца.

Зелёный — гармония природы

Глубокий зелёный делает пространство уютным и спокойным. Он прекрасно сочетается с мягкими пастельными оттенками и яркими акцентами — жёлтыми шторами или розовой обивкой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

