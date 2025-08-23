Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опилки и солома нейтрализуют запах компоста и ускоряют его разложение
Каре, пикси, каскад: стрижки которые держат форму и не требуют частой коррекции
Минздрав напомнил правила сбора грибов, чтобы избежать отравления
Нюша рассказала о важности заботы о себе и своих желаниях
Сторонники альтернативной истории утверждают: планета была пустой до XIII века
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса

Уставшая кухня оживает на глазах: всего несколько приёмов дают мощный результат

Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
2:07
Недвижимость

Необязательно тратить большие деньги и затевать глобальный ремонт. Есть несколько простых и бюджетных способов освежить интерьер так, чтобы результат радовал каждый день.

Обновленная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обновленная кухня

Новый цвет столешницы

Не обязательно перекрашивать весь гарнитур — иногда достаточно обновить только столешницу. Понадобится немного краски, валик или кисть, лак и наждачка. Даже одной банки краски объёмом 750 мл хватит, чтобы нанести три слоя. Время — всего пара дней вместе с сушкой.

Текстиль и декор

Быстрое решение — сменить шторы, скатерть, полотенца или повесить другое панно. Необязательно покупать новое: можно просто поменять аксессуары местами между комнатами. Иногда это работает лучше любой покупки.

Организация хранения

Пересмотрите, как устроено пространство. Возможно, стоит добавить пару открытых полок или купить одинаковые контейнеры для круп. Корзинки, яркие органайзеры и подносы тоже помогают создать уют и порядок.

Акцентная стена

Чтобы изменить атмосферу, достаточно выделить одну стену. Это можно сделать краской, плиткой или обоями. А если добавить полки и кашпо с зеленью — получится и красиво, и практично: специи под рукой, интерьер оживает.

Новый фартук

Экспресс-варианты: самоклеящаяся плёнка или ПВХ-панели. Для более креативного подхода — штукатурка и краска с узорами или орнаментом. Можно использовать трафарет, а можно дать волю фантазии.

Замена мебели

Даже пара новых стульев или обновлённый обеденный стол способны изменить восприятие кухни. Если есть место, можно добавить стеллаж или небольшой диванчик.

Интерьерные наклейки

Стикеры — быстрый и весёлый способ скрыть следы времени или просто добавить акценты. С их помощью легко выделить обеденную зону или украсить фартук.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.