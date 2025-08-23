Уставшая кухня оживает на глазах: всего несколько приёмов дают мощный результат

Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные

Необязательно тратить большие деньги и затевать глобальный ремонт. Есть несколько простых и бюджетных способов освежить интерьер так, чтобы результат радовал каждый день.

Новый цвет столешницы

Не обязательно перекрашивать весь гарнитур — иногда достаточно обновить только столешницу. Понадобится немного краски, валик или кисть, лак и наждачка. Даже одной банки краски объёмом 750 мл хватит, чтобы нанести три слоя. Время — всего пара дней вместе с сушкой.

Текстиль и декор

Быстрое решение — сменить шторы, скатерть, полотенца или повесить другое панно. Необязательно покупать новое: можно просто поменять аксессуары местами между комнатами. Иногда это работает лучше любой покупки.

Организация хранения

Пересмотрите, как устроено пространство. Возможно, стоит добавить пару открытых полок или купить одинаковые контейнеры для круп. Корзинки, яркие органайзеры и подносы тоже помогают создать уют и порядок.

Акцентная стена

Чтобы изменить атмосферу, достаточно выделить одну стену. Это можно сделать краской, плиткой или обоями. А если добавить полки и кашпо с зеленью — получится и красиво, и практично: специи под рукой, интерьер оживает.

Новый фартук

Экспресс-варианты: самоклеящаяся плёнка или ПВХ-панели. Для более креативного подхода — штукатурка и краска с узорами или орнаментом. Можно использовать трафарет, а можно дать волю фантазии.

Замена мебели

Даже пара новых стульев или обновлённый обеденный стол способны изменить восприятие кухни. Если есть место, можно добавить стеллаж или небольшой диванчик.

Интерьерные наклейки

Стикеры — быстрый и весёлый способ скрыть следы времени или просто добавить акценты. С их помощью легко выделить обеденную зону или украсить фартук.

