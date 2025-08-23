Бюджетное решение работает лучше перепланировки: акцентные стены экономят силы и деньги

Эксперты назвали акцентные стены главным интерьерным трендом 2025 года

Чтобы преобразить комнату, не нужно тратить состояние на капитальные работы. Достаточно оформить акцентную стену — и интерьер заиграет новыми красками.

Зачем она нужна

"Акцентная стена — это искусство меры, — отмечает эксперт. — Она помогает изменить восприятие пространства, например, "поднять” потолки или сделать комнату уютнее".

В спальне идеальным местом станет стена у изголовья кровати: мягкие текстильные панели создадут атмосферу уюта и добавят звукоизоляцию. Подойдут и обои с растительными узорами или панели из дерева в сканди-стиле. Любителям выразительных решений понравятся глубокие оттенки — бордовый, синий, изумрудный.

Где разместить

Гостиная: за диваном или в медиазоне. Тут уместны кирпичная кладка с подсветкой, 3D-панели, крупная картина или зеркало.

Кухня: акцент делают в обеденной зоне или на фартуке. Популярны керамогранит под мрамор, ПВХ-панели, плитка в комбинации с краской. Яркие цвета, вроде кораллового или жёлтого, добавят энергии.

Материалы и стиль

Краска — бюджетный вариант, но требует ровных стен.

Штукатурка — эффектна и долговечна, но нужна рука мастера.

Панели: дерево дарит тепло, гипс позволяет создавать 3D-формы, ПВХ — практичен и влагостоек.

Натуральные материалы: кирпич, бетон, камень — придают интерьеру характер.

Тренды 2025 года

Экологичность, сочетание текстур, 3D-эффекты и умная подсветка. В моде природные зелёные, насыщенные синие, терракотовые и бордовые оттенки. Важно не перегружать: достаточно двух-трёх фактур.

С чего начать

Определите цель, оцените освещение, подберите материалы. Начать лучше с нейтральных решений, чтобы избежать перегруженности. Стоимость варьируется: от 500 руб. за кв. м до 6 тыс. и выше за премиальные материалы.

Уточнения

