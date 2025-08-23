Бюджетное решение работает лучше перепланировки: акцентные стены экономят силы и деньги

Чтобы преобразить комнату, не нужно тратить состояние на капитальные работы. Достаточно оформить акцентную стену — и интерьер заиграет новыми красками.
"Акцентная стена — это искусство меры, — отмечает эксперт. — Она помогает изменить восприятие пространства, например, "поднять” потолки или сделать комнату уютнее".
В спальне идеальным местом станет стена у изголовья кровати: мягкие текстильные панели создадут атмосферу уюта и добавят звукоизоляцию. Подойдут и обои с растительными узорами или панели из дерева в сканди-стиле. Любителям выразительных решений понравятся глубокие оттенки — бордовый, синий, изумрудный.
Экологичность, сочетание текстур, 3D-эффекты и умная подсветка. В моде природные зелёные, насыщенные синие, терракотовые и бордовые оттенки. Важно не перегружать: достаточно двух-трёх фактур.
Определите цель, оцените освещение, подберите материалы. Начать лучше с нейтральных решений, чтобы избежать перегруженности. Стоимость варьируется: от 500 руб. за кв. м до 6 тыс. и выше за премиальные материалы.

