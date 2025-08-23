Раздутые цифры в смете: как мастера превращают поклейку обоев в золотую жилу

Эксперт назвал реальные расценки на поклейку обоев в Москве и областях России

Хотите поклеить обои недорого? Будьте готовы к неприятным сюрпризам в смете. Нередко заказчики сталкиваются с тем, что финальный ценник оказывается заметно выше изначально озвученного.

Три главные ловушки

Высота потолков. Если стены выше трёх метров, работа усложняется: нужны подмостки или второй мастер. Это моментально отражается на цене. Чтобы избежать недоразумений, стоит убедиться, что реальная высота заложена в смету.

Ширина рулона. Казалось бы, какая разница, широкие или узкие обои? Но мастера могут "накинуть" к стоимости ощутимую сумму, если рулоны окажутся 50 см вместо метровых. Иногда разница доходит до двукратной. Лучший вариант — заранее просчитать оба сценария для одной и той же площади.

Подсчёт площади. По правилам окна и двери должны вычитаться, но некоторые мастера считают их "сплошной стеной". В итоге площадь завышается, а вместе с ней и ваш счёт.

Сколько стоит поклейка обоев

В Москве в 2025 году цены варьируются от 400 до 700 рублей за квадратный метр при использовании флизелиновых или виниловых обоев. Если требуется подгон рисунка или работа с узкими рулонами — стоимость поднимается до 900-1000 рублей. Подготовка стен (шпаклёвка, грунтовка, выравнивание) прибавляет ещё 150-400 рублей.

В регионах расценки заметно ниже:

Санкт-Петербург — от 250-300 руб./м².

Екатеринбург и Новосибирск — от 180-220 руб./м².

Казань и Нижний Новгород — от 200-250 руб./м².

Иваново — от 150 руб./м².

"Таким образом, за комнату в 20 квадратов работа в регионах обойдётся в 15-25 тысяч, а в Москве — до 50 тысяч", — отмечает эксперт.

Как не переплатить

Чтобы смета не "раздулась", уточните заранее:

Кто закупает материалы (клей, грунтовку).

Как именно считают площадь — с учётом проёмов или без.

Что включено в подготовительные работы.

Работает ли мастер с вашей высотой потолков.

Лучше выбирать специалистов, которые занимаются именно отделкой, а не общим строительством. Так вы избежите ситуации, когда дорогие обои наклеены так, что на них жалко смотреть.

Уточнения

Сме́та - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.

