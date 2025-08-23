Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной яичницы-болтуньи: повара добавляют всего 1 ложку кукурузного крахмала
Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
Метро Новосибирска как музей: что скрывают плиты Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской
Семена моркови под зиму сеют только при устойчивых заморозках — агрономы
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Вечер в Хорватии обернулся финансовым шоком: ужин на набережной превратился в разочарование
Валерия раскрыла, что пластика не поможет женщинам с безжизненным взглядом
Эта 30-минутная тренировка с гантелями дома отлично проработает мышцы верха тела
30 минут до идеального тела: названа эффективная программа тренировок для начинающих

Раздутые цифры в смете: как мастера превращают поклейку обоев в золотую жилу

Эксперт назвал реальные расценки на поклейку обоев в Москве и областях России
2:39
Недвижимость

Хотите поклеить обои недорого? Будьте готовы к неприятным сюрпризам в смете. Нередко заказчики сталкиваются с тем, что финальный ценник оказывается заметно выше изначально озвученного.

Поклейка обоев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поклейка обоев

Три главные ловушки

  • Высота потолков. Если стены выше трёх метров, работа усложняется: нужны подмостки или второй мастер. Это моментально отражается на цене. Чтобы избежать недоразумений, стоит убедиться, что реальная высота заложена в смету.
  • Ширина рулона. Казалось бы, какая разница, широкие или узкие обои? Но мастера могут "накинуть" к стоимости ощутимую сумму, если рулоны окажутся 50 см вместо метровых. Иногда разница доходит до двукратной. Лучший вариант — заранее просчитать оба сценария для одной и той же площади.
  • Подсчёт площади. По правилам окна и двери должны вычитаться, но некоторые мастера считают их "сплошной стеной". В итоге площадь завышается, а вместе с ней и ваш счёт.

Сколько стоит поклейка обоев

В Москве в 2025 году цены варьируются от 400 до 700 рублей за квадратный метр при использовании флизелиновых или виниловых обоев. Если требуется подгон рисунка или работа с узкими рулонами — стоимость поднимается до 900-1000 рублей. Подготовка стен (шпаклёвка, грунтовка, выравнивание) прибавляет ещё 150-400 рублей.

В регионах расценки заметно ниже:

  • Санкт-Петербург — от 250-300 руб./м².
  • Екатеринбург и Новосибирск — от 180-220 руб./м².
  • Казань и Нижний Новгород — от 200-250 руб./м².
  • Иваново — от 150 руб./м².

"Таким образом, за комнату в 20 квадратов работа в регионах обойдётся в 15-25 тысяч, а в Москве — до 50 тысяч", — отмечает эксперт.

Как не переплатить

Чтобы смета не "раздулась", уточните заранее:

  • Кто закупает материалы (клей, грунтовку).
  • Как именно считают площадь — с учётом проёмов или без.
  • Что включено в подготовительные работы.
  • Работает ли мастер с вашей высотой потолков.

Лучше выбирать специалистов, которые занимаются именно отделкой, а не общим строительством. Так вы избежите ситуации, когда дорогие обои наклеены так, что на них жалко смотреть.

Уточнения

Сме́та - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Транзит казахстанского угля через Россию вырос на 38%: новый рекорд за 8 лет
Биолог Самуэль Кунья объяснил, что означает белая нить в яйце на самом деле
Цена Lada Iskra стартует с 1,25 млн рублей, топ-версия достигает 1,8 млн
Метод черенкования роз в сентябре обеспечивает приживаемость до 90%
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail
Карибский отдых по буквам: три острова Карибов, которые легко запомнить по алфавиту
Эффект мокрого взгляда: визажисты возвращают в моду лаковые тени
Netflix запустил персональные рекомендации для пользователей по их знаку зодиака
Физиолог Гаффни: при весе более 10% тела утяжелённый жилет вредит суставам
Старые губки и ненужные сувениры портят интерьер вашей кухни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.