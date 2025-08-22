Простая уборка, которая превращает квартиру в гостиничный номер

Основные правила уборки квартиры для поддержания чистоты и здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычная уборка может превратиться в настоящий ритуал, если соблюдать один важный принцип: начинать с тех мест, к которым чаще всего прикасаются. Именно они становятся главными "собирателями" микробов и грязи, хотя в домашних условиях мы нередко забываем о них.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уборка линолеума

С чего начинать

Эксперты советуют первым делом продезинфицировать поверхности, с которыми контактируют ежедневно:

дверные ручки,

выключатели света,

поручни,

краны.

Эти точки касания — настоящие очаги бактерий, ведь ими пользуются все члены семьи по много раз в день. Если их игнорировать, чистота в доме будет всегда условной.

Что дальше

После "главных" поверхностей можно переходить к менее очевидным зонам. Зеркала, настольные лампы или торшеры тоже нуждаются в регулярной протирке, пусть и не так часто. Завершающий штрих уборки — подметание и мытьё полов.

Дополнительный штрих

Есть ещё одна деталь, которая превращает обычную уборку в почти гостиничную. Аромат. Распыление лёгкого дезодоранта или освежителя воздуха создаёт ощущение свежести и уюта, словно вы вошли в только что убранный номер.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

