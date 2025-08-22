Простая уборка, которая превращает квартиру в гостиничный номер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Обычная уборка может превратиться в настоящий ритуал, если соблюдать один важный принцип: начинать с тех мест, к которым чаще всего прикасаются. Именно они становятся главными "собирателями" микробов и грязи, хотя в домашних условиях мы нередко забываем о них.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

С чего начинать

Эксперты советуют первым делом продезинфицировать поверхности, с которыми контактируют ежедневно:

  • дверные ручки,
  • выключатели света,
  • поручни,
  • краны.

Эти точки касания — настоящие очаги бактерий, ведь ими пользуются все члены семьи по много раз в день. Если их игнорировать, чистота в доме будет всегда условной.

Что дальше

После "главных" поверхностей можно переходить к менее очевидным зонам. Зеркала, настольные лампы или торшеры тоже нуждаются в регулярной протирке, пусть и не так часто. Завершающий штрих уборки — подметание и мытьё полов.

Дополнительный штрих

Есть ещё одна деталь, которая превращает обычную уборку в почти гостиничную. Аромат. Распыление лёгкого дезодоранта или освежителя воздуха создаёт ощущение свежести и уюта, словно вы вошли в только что убранный номер.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
