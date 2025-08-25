Трещины на стенах — больше не проблема: секрет мастеров раскрыт

Добавление извести повышает адгезию цементного раствора

Недвижимость

Каждый, кто хоть раз работал с цементным раствором, сталкивался с неприятным сюрпризом: смесь после застывания начинает трескаться или отслаиваться от поверхности. Проблема кажется вечной, но у строителей есть проверенное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Emadrazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ цемент

Один ингредиент меняет всё

Чтобы раствор стал более прочным и пластичным, в него добавляют известь. Этот компонент делает смесь гибкой и клейкой, облегчает нанесение и позволяет материалу лучше "держаться" за основу.

Рецепт без ошибок

Для правильного состава нужны точные пропорции:

1 часть цемента,

1 часть известкового теста,

9 частей песка.

Такой баланс гарантирует, что смесь не потеряет прочность и при этом станет гораздо устойчивее к нагрузкам.

Как подготовить известь

Процесс требует терпения. Работы начинают минимум за две недели до замешивания:

Известь смешивают с водой до состояния густой пасты. Полученную массу тщательно процеживают, чтобы избавиться от комков. В итоге выходит однородное известковое тесто, которое и станет основой для улучшенного раствора.

Чем хорош модифицированный раствор

Пластичность. Смесь легко распределяется по поверхности.

Прочность. После застывания трещины и отслаивания практически исключены.

Долговечность. Такой раствор лучше переносит перепады температур и воздействие влаги.

Надёжное сцепление. Поверхности схватываются гораздо крепче, чем с обычным составом.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество. Один из основных строительных материалов.

