Прихожая без вечной грязи: покрытия, которые спасут от головной боли

Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор пола для прихожей часто становится задачей со множеством условий. Нужно, чтобы покрытие выдерживало постоянные нагрузки, не теряло привлекательности и при этом оставалось простым в уходе.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Основные требования к полу в прихожей

Прихожая ежедневно подвергается испытаниям: песок, грязь, влага и механическое трение обуви. Поэтому покрытие должно сочетать три качества:

устойчивость к влаге и истиранию ,

дизайн, маскирующий загрязнения ,

простоту в уходе.

Подходящие материалы

Линолеум

Практичный и бюджетный вариант. Современные коллекции включают покрытия с пестрыми узорами или мраморными разводами, которые отлично скрывают пыль и грязь.

Керамическая плитка

Надежный выбор для прихожей. Рельефная или матовая плитка не скользит и долго сохраняет аккуратный вид. Дополнительный плюс — полная устойчивость к влаге.

Инженерная доска

Подходит для тех, кто ценит натуральность. Защитный слой делает материал износостойким, а темные оттенки или текстура "под старину" уменьшают заметность загрязнений.

Кварц-виниловая плитка

Один из самых современных вариантов. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и имитацией дорогих материалов — от дерева до камня.

Практические нюансы

Устойчивость к царапинам особенно важна, если в доме есть домашние животные.

Простота уборки : материалы должны легко очищаться без специальных средств.

Теплоизоляция: линолеум и кварц-винил делают поверхность комфортнее для ног по сравнению с керамикой.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

