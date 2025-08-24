Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Даниелян: армянские грузовики с фруктами вернули с границы России и Грузии
Зоопсихологи: активные игры днём снижают ночное беспокойство у кошек
Анастасия Волочкова призналась, что счастлива благодаря отсутствию ограничений
Утопления и ДТП названы главными причинами 4200 смертей в нацпарках США — NPS
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос

Прихожая без вечной грязи: покрытия, которые спасут от головной боли

Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей
1:46
Недвижимость

Выбор пола для прихожей часто становится задачей со множеством условий. Нужно, чтобы покрытие выдерживало постоянные нагрузки, не теряло привлекательности и при этом оставалось простым в уходе.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Основные требования к полу в прихожей

Прихожая ежедневно подвергается испытаниям: песок, грязь, влага и механическое трение обуви. Поэтому покрытие должно сочетать три качества:

  • устойчивость к влаге и истиранию,

  • дизайн, маскирующий загрязнения,

  • простоту в уходе.

Подходящие материалы

Линолеум

Практичный и бюджетный вариант. Современные коллекции включают покрытия с пестрыми узорами или мраморными разводами, которые отлично скрывают пыль и грязь.

Керамическая плитка

Надежный выбор для прихожей. Рельефная или матовая плитка не скользит и долго сохраняет аккуратный вид. Дополнительный плюс — полная устойчивость к влаге.

Инженерная доска

Подходит для тех, кто ценит натуральность. Защитный слой делает материал износостойким, а темные оттенки или текстура "под старину" уменьшают заметность загрязнений.

Кварц-виниловая плитка

Один из самых современных вариантов. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и имитацией дорогих материалов — от дерева до камня.

Практические нюансы

  • Устойчивость к царапинам особенно важна, если в доме есть домашние животные.

  • Простота уборки: материалы должны легко очищаться без специальных средств.

  • Теплоизоляция: линолеум и кварц-винил делают поверхность комфортнее для ног по сравнению с керамикой.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос
Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей
Диетолог Круглова: жирная еда не нейтрализует вред алкоголя
Эксперт советует использовать гобелены большого размера для украшения стен
ЦБ России: банки получат доступ к данным о доходах заёмщиков через Цифровой профиль
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.