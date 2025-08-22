Потолок снова как новый: проверенный способ устранения трещин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Недвижимость

Трещины на потолке — неприятная мелочь, которая портит вид комнаты и добавляет хозяевам лишних забот. Но далеко не всегда нужно вызывать мастеров или начинать капитальный ремонт. Оказывается, у домашних умельцев есть проверенный способ, который помогает замаскировать такие дефекты быстро и без особых затрат.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Почему появляются трещины

Со временем потолок реагирует на перепады температуры и влажности, усадку дома или ошибки при строительстве. В результате появляются мелкие линии, которые постепенно становятся всё заметнее. Игнорировать их нельзя: даже маленькие трещины со временем расширяются и портят отделку.

Простая техника от домашних мастеров

Главный секрет — использование смеси, которую легко приготовить своими руками. Обычно это шпаклёвка на основе гипса или алебастра, в которую добавляют немного клея ПВА. Такая масса получается прочной, пластичной и хорошо держится на поверхности. Она заполняет трещину, делает потолок ровным и готовым к покраске.

Последовательность действий:

  1. Очистить трещину от пыли и осыпающейся краски.
  2. Заполнить её приготовленной смесью (гипс + клей ПВА).
  3. Разровнять поверхность и дать просохнуть.
  4. Покрыть участок краской или тонким слоем шпаклёвки для идеального вида.

После такой обработки дефект становится незаметным, и потолок снова выглядит как новый.

В чём преимущество метода

  • Не требует дорогих материалов.
  • Экономит время и силы: весь процесс занимает не больше часа.
  • Позволяет отложить капитальный ремонт на неопределённый срок.

Такой способ особенно удобен в старых домах или квартирах, где трещины появляются регулярно. Главное — устранять их по мере появления, не дожидаясь, пока они станут крупными.

Уточнения

Тре́щина — экстремальный дефект, представляющий собой области с полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и частично нарушенными межатомными связями (вершина трещины).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
