Потолок снова как новый: проверенный способ устранения трещин

Трещины на потолке — неприятная мелочь, которая портит вид комнаты и добавляет хозяевам лишних забот. Но далеко не всегда нужно вызывать мастеров или начинать капитальный ремонт. Оказывается, у домашних умельцев есть проверенный способ, который помогает замаскировать такие дефекты быстро и без особых затрат.
Со временем потолок реагирует на перепады температуры и влажности, усадку дома или ошибки при строительстве. В результате появляются мелкие линии, которые постепенно становятся всё заметнее. Игнорировать их нельзя: даже маленькие трещины со временем расширяются и портят отделку.
Главный секрет — использование смеси, которую легко приготовить своими руками. Обычно это шпаклёвка на основе гипса или алебастра, в которую добавляют немного клея ПВА. Такая масса получается прочной, пластичной и хорошо держится на поверхности. Она заполняет трещину, делает потолок ровным и готовым к покраске.
Последовательность действий:
После такой обработки дефект становится незаметным, и потолок снова выглядит как новый.
Такой способ особенно удобен в старых домах или квартирах, где трещины появляются регулярно. Главное — устранять их по мере появления, не дожидаясь, пока они станут крупными.
