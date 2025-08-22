Засор в раковине — химия не нужна: жир и остатки еды растворит домашняя смесь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Засорившаяся раковина может превратить обычный вечер в настоящий кошмар: вода стоит, неприятный запах распространяется по кухне или ванной, а слив работает медленно. Однако агрессивные химикаты — не единственный выход. Существует простой и безопасный способ, который не только справляется с пробкой, но и не вредит трубам.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Почему появляются засоры

Главные "виновники" хорошо знакомы:

  • остатки еды, смытые в раковину;
  • жир, который застывает на стенках труб;
  • волосы и косметика, оседающие в ванной;
  • узкие или неправильно установленные трубы.

Со временем всё это превращается в плотную массу, мешающую нормальному сливу.

Проверенный рецепт: сода + уксус + кипяток

Этот метод знаком каждому сантехнику, и он работает безотказно. Всё, что нужно, есть на кухне:

  1. Влейте в слив полстакана жидкого средства для мытья посуды — оно растворит жир.
  2. Добавьте стакан соды.
  3. Аккуратно влейте стакан уксуса. Начнётся бурная реакция — пена вытеснит отложения.
  4. Оставьте смесь на 10-15 минут.
  5. Завершите процесс, залив литр кипятка.
  6. Через несколько минут вода снова уйдёт свободно, а неприятный запах исчезнет.

Почему это работает

Сода действует как мягкий абразив и нейтрализует кислоты, уксус запускает реакцию с выделением газа, а кипяток растворяет и смывает остатки жира. Всё просто, но эффективно.

Как избежать повторных засоров

Профилактика сэкономит время и деньги:

  • не выливайте жир в раковину;
  • используйте сетки-фильтры;
  • раз в неделю промывайте трубы кипятком с солью;
  • периодически повторяйте процедуру с содой и уксусом.

Эти привычки позволят системе работать без перебоев и избавят от вызова сантехника.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
