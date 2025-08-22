Засор в раковине — химия не нужна: жир и остатки еды растворит домашняя смесь

Сантехники: сода и уксус помогают эффективно прочистить засор в раковине

Засорившаяся раковина может превратить обычный вечер в настоящий кошмар: вода стоит, неприятный запах распространяется по кухне или ванной, а слив работает медленно. Однако агрессивные химикаты — не единственный выход. Существует простой и безопасный способ, который не только справляется с пробкой, но и не вредит трубам.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Почему появляются засоры

Главные "виновники" хорошо знакомы:

остатки еды, смытые в раковину;

жир, который застывает на стенках труб;

волосы и косметика, оседающие в ванной;

узкие или неправильно установленные трубы.

Со временем всё это превращается в плотную массу, мешающую нормальному сливу.

Проверенный рецепт: сода + уксус + кипяток

Этот метод знаком каждому сантехнику, и он работает безотказно. Всё, что нужно, есть на кухне:

Влейте в слив полстакана жидкого средства для мытья посуды — оно растворит жир. Добавьте стакан соды. Аккуратно влейте стакан уксуса. Начнётся бурная реакция — пена вытеснит отложения. Оставьте смесь на 10-15 минут. Завершите процесс, залив литр кипятка. Через несколько минут вода снова уйдёт свободно, а неприятный запах исчезнет.

Почему это работает

Сода действует как мягкий абразив и нейтрализует кислоты, уксус запускает реакцию с выделением газа, а кипяток растворяет и смывает остатки жира. Всё просто, но эффективно.

Как избежать повторных засоров

Профилактика сэкономит время и деньги:

не выливайте жир в раковину;

используйте сетки-фильтры;

раз в неделю промывайте трубы кипятком с солью;

периодически повторяйте процедуру с содой и уксусом.

Эти привычки позволят системе работать без перебоев и избавят от вызова сантехника.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

