Засор в раковине — химия не нужна: жир и остатки еды растворит домашняя смесь

Засорившаяся раковина может превратить обычный вечер в настоящий кошмар: вода стоит, неприятный запах распространяется по кухне или ванной, а слив работает медленно. Однако агрессивные химикаты — не единственный выход. Существует простой и безопасный способ, который не только справляется с пробкой, но и не вредит трубам.
Главные "виновники" хорошо знакомы:
Со временем всё это превращается в плотную массу, мешающую нормальному сливу.
Этот метод знаком каждому сантехнику, и он работает безотказно. Всё, что нужно, есть на кухне:
Сода действует как мягкий абразив и нейтрализует кислоты, уксус запускает реакцию с выделением газа, а кипяток растворяет и смывает остатки жира. Всё просто, но эффективно.
Профилактика сэкономит время и деньги:
Эти привычки позволят системе работать без перебоев и избавят от вызова сантехника.
