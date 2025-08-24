Мечта о мраморной ванной стала реальностью: крупноформатные панели теперь главный тренд 2025 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Недвижимость

Мечта о мраморной ванной может казаться недосягаемой из-за высокой стоимости натурального камня и сложного ухода за ним. Но современная отделка позволяет добиться эффекта премиального материала без лишних расходов и усилий.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Крупноформатные стеновые панели из ПВХ, МДФ с влагозащитным покрытием или композитных материалов стали отличной альтернативой кафелю. Новейшие технологии фотопечати и 3D-рисунка создают невероятно реалистичные текстуры каррарского мрамора, травертина, оникса и малахита, включая мельчайшие прожилки и переливы.

Размеры панелей впечатляют — от 120х240 см до 120х260 см и больше. Минимальное количество швов, иногда всего один-два на стену, обеспечивает эффект бесшовной поверхности. Герметик в тон рисунка позволяет практически полностью скрыть стыки.

Простая и быстрая установка

Монтаж панелей занимает минимальное время и не требует специального опыта. Их можно фиксировать на жидкие гвозди для влажных помещений или на алюминиевую обрешетку, что удобно для неровных стен или скрытых коммуникаций.

Поверхность панелей бывает глянцевой, имитируя полированный камень, или матовой, напоминая лощеный мрамор. Они устойчивы к царапинам, легко моются и долго сохраняют презентабельный вид.

Влагостойкость и уход

Абсолютная влагостойкость (класс WA100) позволяет использовать панели в любых зонах ванной комнаты — за ванной, душевой кабиной или раковиной. Они не впитывают запахи, не плесневеют, не коробятся, выдерживают постоянный контакт с паром и брызгами.

Сочетание со стилем и практичностью

Для пола лучше выбрать керамогранит, предпочтительно более темного оттенка из той же коллекции или контрастного цвета, например, черного матового. Важно учитывать износостойкость (PEI III-IV) и противоскользящие свойства (R9-R10). Такое сочетание стеновых панелей и плитки создает современный, дорогой вид, при этом оставаясь доступным.

Дополните интерьер лаконичной сантехникой и хромированной фурнитурой — и ваш санузел будет выглядеть как премиум, без дорогостоящего ухода за натуральным камнем, который требует регулярной пропитки и боится кислот. Это решение впечатляет долговечностью, эстетикой и простотой монтажа.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
