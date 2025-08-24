6 привычек, которые незаметно привлекают муравьёв на вашу кухню

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Муравьи чаще всего появляются в домах весной и летом, когда активно ищут еду и воду. Стоит допустить всего пару мелких ошибок — и кухня превращается для них в бесплатный буфет. Эти насекомые не только раздражают, но и могут переносить бактерии, а избавиться от целой колонии потом очень непросто. Хорошая новость: большинство факторов заражения зависит от привычек хозяев.

Разберём шесть распространённых ошибок, которые тайно привлекают муравьёв, и подскажем, чем их заменить.

1. Оставлять крошки "на потом"

Даже идеально чистая на первый взгляд кухня хранит следы еды — крошки под приборами, капли сладких напитков на столешнице, липкие пятна от фруктов. Для муравьёв это яркий сигнал: "еда здесь".

Что делать: выработайте привычку протирать поверхности сразу после готовки и приёмов пищи. Особое внимание — углам, зоне вокруг плиты и под мелкой техникой. Пол тоже стоит точечно протирать, если вы пролили сироп, сок или соус.

2. Хранить продукты в открытых упаковках

Открытая коробка хлопьев или надорванный пакет с печеньем — почти как приглашение для насекомых. Фрукты, которые начинают перезревать, тоже выделяют запахи, заметные муравьям.

Что делать: пересыпайте крупы, сахар, муку и закуски в герметичные контейнеры. Закрывайте бутылки с маслом, храните остатки еды в холодильнике. Фрукты в вазе проверяйте каждый день и убирайте всё, что портится.

3. Оставлять миски с кормом для питомцев

Корм для кошки или собаки, который остаётся в миске днём, часто становится точкой притяжения для муравьёв. Даже крошки после трапезы питомца могут привлечь колонию.

Что делать: кормите животных по расписанию и убирайте миски после еды. Регулярно мойте не только посуду для животных, но и пол вокруг.

4. Переполненный мусор

Даже пара обрывков еды в открытом ведре — и муравьи находят дорогу на кухню. А если пакет переполнен или крышка закрывается неплотно, риск возрастает в разы.

Что делать: выносите мусор чаще, чем привыкли, не дожидаясь "крайнего срока". Используйте ведро с плотно прилегающей крышкой и протирайте его стенки от случайных пятен.

5. Избыток влаги

Насекомых интересует не только еда, но и вода. Протекающий кран, влажная губка или оставленная посуда с остатками пищи становятся для них источником влаги и запахов.

Что делать: регулярно проверяйте трубы и сифон под раковиной, вытирайте столешницы и мойку насухо. Губки и тряпки держите так, чтобы они быстро высыхали. Грязную посуду лучше сразу ополоснуть и загрузить в посудомойку.

6. Игнорировать "одиночного разведчика"

Кажется, что один муравей на столе — мелочь. Но чаще всего это разведчик, который ищет пищу и зовёт остальных. Если его не остановить, вскоре появится целая колонна.

Что делать: при первом "госте" уберите все источники еды, протрите поверхность, закройте возможные щели. При необходимости используйте безопасные инсектицидные средства для локального уничтожения.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

